Canale Nove ha sospeso il programma “Fratelli di Crozza” dopo i casi di positività riscontrati all’interno della redazione: ecco quando riprenderà

“Fratelli di Crozza“, il programma del comico Maurizio Crozza, si ferma per questa settimana e non andrà in onda con il consueto appuntamento, previsto per il prossimo venerdì 26 marzo. Canale Nove ha deciso infatti di sospendere la trasmissione in via del tutto precauzionale, a seguito di una serie di casi di positività riscontrati all’interno della redazione.

Per il programma non si tratta affatto del primo stop: durante lo scorso marzo, per motivi legati alla pandemia, “Fratelli di Crozza” si è infatti interrotto per poi riprendere a maggio. Annullato l’appuntamento di questa settimana, i telespettatori si chiedono quando verrà trasmessa la prossima puntata della trasmissione. Scopriamolo insieme.

“Fratelli di Crozza”, arriva lo stop alla trasmissione: quando riprenderà?

Dopo i casi di positività riscontrati all’interno della redazione di “Fratelli di Crozza“, Canale Nove ha deciso di sospendere precauzionalmente la trasmissione. Protagonista assoluto del format è il comico Maurizio Crozza, che con i suoi sketch dà vita a siparietti di satira politica che riscuotono grande successo. Il programma, attualmente giunto alla sua quinta edizione, va infatti in onda dal 2017.

Prodotto da Itv Movie per Discovery Italia, “Fratelli di Crozza” tornerà in tv venerdì 9 aprile, essendo già fissato un ulteriore stop in vista della settimana di Pasqua. Il prossimo venerdì, tuttavia, i telespettatori non rimarranno a bocca asciutta: Canale Nove ha infatti deciso di mandare in onda una replica del programma.

Uno stop che è destinato a durare pochissimo e che viene imposto per cause di forza maggiore. A partire dal 9 aprile, salvo ulteriori complicazioni, la trasmissione riprenderà con il consueto calendario.