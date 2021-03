Ivana Icardi esibisce il pancione e fa il record di likes: è bellissima – FOTO

Qualche mese fa, Ivana Icardi annunciava ai followers di essere in attesa del suo primo figlio: bellissima e raggiante, l’influencer ha sfoggiato il pancione su Instagram

Quando si parla degli “Icardi” non ci si deve affatto limitare al campione del Paris Saint-Germain Mauro, o a sua moglie Wanda Nara. Il calciatore, infatti, ha una sorella più piccola che in queste ultime settimane gli sta letteralmente rubando la scena. Stiamo parlando di Ivana Icardi, la 25enne che, tra l’altro, non sarebbe in ottimi rapporti con il fratello più famoso.

Stando a quanto aveva asserito in passato l’influencer, ad allontanare il campione dalla sua famiglia era stata proprio la moglie, per la quale Mauro ha decisamente perso la testa. Ma ora, a riunire i due fratelli potrebbe essere proprio il lieto evento che riguarda Ivana: incinta del compagno Hugo Sierra, la giovane è al settimo cielo.

Ivana Icardi incinta: come nacque l’amore con Hugo Sierra?

Nell’ultimo post condiviso su Instagram, Ivana Icardi ha sfoggiato con grande orgoglio il suo pancione, non mancando di sdrammatizzare lo scatto attraverso una didascalia che ha fatto sorridere tutti. “E’ la prima volta nella mia vita che non metto la pancia“, ha scritto la sorella del calciatore, che con la foto ha guadagnato oltre 18mila likes. Nei commenti, i fan si congratulano con lei ed il compagno Hugo Sierra.

L’amore fra i due, in realtà, è scoppiato solo di recente, e per di più all’interno di un programma televisivo. Ivana e Hugo hanno infatti partecipato a “Supervivientes“, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, e proprio all’interno del reality si sono innamorati. La coppia, che è legata da circa un anno, è stata fin da subito sommersa dalle critiche, ma il sentimento che li unisce sembra ben saldo e li ha portati ad allargare la famiglia.

I fan che la seguono, ad oggi, sperano solo in una riappacificazione con Mauro Icardi. Nel frattempo, attraverso dei dolcissimi messaggi di auguri, le fanno sentire tutta la loro vicinanza: “Approfitta di questi mesi di gravidanza“, “La curva più bella“.