La it-bag di Dolce & Gabbana è sul podio della lista di borse iconiche più desiderate del momento: il brand ha scelto di nuovo Monica Bellucci per la campagna pubblicitaria della Primavera 2021.

La leggendaria Devotion Bag, borsa iconica del marchio italiano Dolce & Gabbana, inizia la sua popolarità nel 2018 come espressione concreta dell’immaginazione del duo Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Caratterizzata dal simbolo del cuore, la Devotion Bag è una dichiarazione d’amore, sinonimo d’apprezzamento e, per l’appunto, devozione verso l’eleganza, la raffinatezza, l’artigianalità dei dettagli.

Per la nuova campagna Primavera Estate 2021, il brand sceglie Monica Bellucci.

Emblema della bellezza femminile italiana, l’attrice e modella posa in 6 outfit total black con il lago di Como a fare da scenario. E’ indiscutibile, con Dolce & Gabbana quest’anno troviamo il meglio dell’Italia racchiuso in una foto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dolce&Gabbana: la Primavera 2021 merita la combo Monica Bellucci, Lago di Como e borsa Devotion

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Questa scelta conferma l’importanza dell’amicizia che lega il brand all’attrice italiana. Entrambi condividono la devozione per la bellezza made in Italy, per il nostro Paese, per i concetti di famiglia e lavoro.

Ed ecco che questa passione viene espressa al meglio nella nuova campagna pubblicitaria. Infatti, vede fondersi il gusto contemporaneo con lo stile barocco, il fascino di uno degli scenari più belli dell’Italia, la bellezza iconica di Monica Bellucci e la it-bag celebrazione dell’autentica artigianalità italiana.

Leggi anche -> Sabrina Ferilli, una rondine non fa primavera ma il tuo vestito a fiori si!

Realizzata da esperti orafi, la Devotion Bag è assoluta venerazione dell’eleganza nella sua forma più raffinata.

Con questo scatto di Branislav Simoncik, Monica Bellucci si rende volto e testimonial di questa devozione, ottenendo un risultato che fonde sensualità e sacralità.

Siamo davanti ad una campagna che celebra la bellezza senza tempo, trasmette l’idea di infinito. E’ l’eternità il concetto che associamo alla bellezza mediterranea tanto della donna italiana quanto dell’attraente it-bag Dolce&Gabbana.