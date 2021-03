Carlotta Dell’Isola, l’errore imbarazzante scatena le polemiche: la piccata reazione

Carlotta Dell’Isola viene sommersa dalle polemiche a seguito di un errore di pronuncia nelle Instagram stories: l’imbarazzante episodio ha scatenato una dura reazione

Frequentissimi sono gli errori di pronuncia in cui i vip incappano durante le Instagram stories. Anche Carlotta Dell’Isola, reduce dall’esperienza di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, si è resa protagonista di un siparietto simile. Durante una delle sue molteplici sponsorizzazioni, l’ex gieffina è stata colta da un lapsus, pronunciando la parola “avvocato” al posto di “avocado“.

Queste le parole dell’influencer, proprio mentre stava presentando gli ingredienti di una crema per il viso: “Contiene olio di avvocato e mandorle dolci“. I followers, come era prevedibile, si sono immediatamente scagliati contro di lei, deridendola per l’errore commesso. Ma Carlotta non si è di certo fatta insultare, ed ha risposto per le rime agli haters.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, la FOTO scatena i commenti: “Sei bellissima anche se…”

Carlotta Dell’Isola, la reazione piccata alle critiche dei fan: lapidaria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

LEGGI ANCHE —> Carlotta Dell’Isola è dubbiosa: “Spero di non deludervi”… FOTO

Carlotta Dell’Isola non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime ai fan, dopo le critiche ricevute a seguito di una storia Instagram. L’influencer, che nell’elencare gli ingredienti di una crema ha confuso un termine con un altro, è stata sommersa dalle polemiche. Gli utenti non si sono infatti tirati indietro dal bacchettarla e dal riprenderla per l’errore commesso.

Attraverso un’ulteriore storia, l’ex gieffina ha tuttavia messo a tacere gli haters. “Tutti fenomeni, poi spignete ‘a porta quanno c’è scritto ‘tirare’ grosso così…“: con la consueta ironia, Carlotta ha sdrammatizzato la situazione, zittendo tutti coloro che l’hanno derisa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

L’influencer non è di certo la prima a commettere simili errori. Refusi di questo tipo capitano infatti a tanti altri colleghi più famosi. Non tutti, però, riesco a digerire le critiche con la nonchalance e l’umorismo della Dell’Isola.