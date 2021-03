Chiara Ferragni e Vittoria sono finalmente a casa e i Ferragnez sono riuniti, spunta così la prima foto di famiglia, c’è un dettaglio su Chiara che non passa inosservato

Da due giorni non si parla d’altro, la nascita di baby girl è ormai una notizia nazionale e Chiara Ferragni e Fedez condividono con i loro fan ogni momento. Oggi Vittoria e l’influencer sono tornate a casa e finalmente Leone ha potuto conoscere dal vivo la sua sorellina, le ha preparato un bel rientro tra palloncini e disegni. Ovviamente anche questo evento è stato postato dai genitori su Instagram e i follower sono impazziti nel vedere così tanto amore e felicità.

Ferragnez: qual è il dettaglio che ha stupito il web?

Anche all’ospedale Chiara Ferragni ha sempre mantenuto un ritegno, presentandosi nelle sue storie e foto sistemata e truccata. Ma nel ritratto di famiglia pubblicato da Fedez, ai Ferragnez è sfuggito un dettaglio che non è passato di certo inosservato. L’influencer cremonese si è lasciata fotografare con un mollettone in testa, una cosa mai successa prima d’ora. In questo modo sembra una mamma comune, appena tornata dall’ospedale che si gode la sua bella famiglia. Già da tempo Chiara ha perso l’abitudine di vestirsi in modo elegante, rimanendo sul sobrio e lanciando la nuova moda dei leggings neri, giacca e sneakers. I capelli si aggiungeranno al dress code ideato dalla Ferragni?

In ogni caso i Ferragnez in questo momento sono il ritratto della felicità e i fan non possono fare a meno di lasciare un messaggio di auguri e like sotto ai post. “Amori” scrive qualcuno, ” Bellissimi”, aggiunge qualcun altro. E poi ancora cuori e e stelle per la nuova arrivata.