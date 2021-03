Il famosissimo cantante Fedez, marito dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, pubblica una delle sue prime foto insieme a sua figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Nella didascalia ha scritto: “Scatto della mamma“.

Federico Lucia (cioè il vero nome del personaggio mediatico, conosciuto come ‘Fedez’) è visibilmente sull’orlo della commozione, mentre tiene in braccio la piccola Vittoria, cioè la meravigliosa figlia nata soltanto ieri.

La dolcissima Vittoria Lucia Ferragni è vestita con gli indumenti del brand della mamma: un morbido pigiama rosa, con delle balze sulle spalle e l’inconfondibile simbolo dell’occhio azzurro con le ciglia.

Il post ha fatto emozionare il web intero ed ha avuto circa 1,4 milioni di mi piace e 11.000 commenti di utenti che gli scrivono gli auguri per la neonata.

Fedez, Chiara e la piccola Vittoria: il cantante ha qualcosa da dire…

Già dopo qualche minuto dalla nascita della dolce figlia di Chiara Ferragni e Federico Lucia, il web si è scatenato: sono stati moltissimi i messaggi pubblici e privati mandati ai ‘Ferragnez‘, le foto della bimba ricondivise sulle storie, i meme simpatici su questa nuova nascita e moltissimi altri riscontri positivi.

Proprio tre ore fa, Fedez ha risposto a tutti i loro fan con dei video affianco a sua molgie e sua figlia, in cui saluta i loro followers, chiamandoli semplicemente “amici“, e ringraziandoli di cuore per tutti i messaggi super carini ricevuti in questo momento così magico per la loro famiglia.

Successivamente manda un grande abbraccio alla loro comunity di Instagram e fa una battuta, come suo solito, sulla bellissima Chiara, dicendo che sembra abbia appena finito una semplice passeggiata.