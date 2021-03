Dramma nel cinema, morto suicida giovane ex stella della tv americana

L’attore Houston Tumlin è morto suicida martedì scorso a soli 28 anni. La notizia è stata lanciata ieri da Tmz e poi confermata dalle autorità

Ha riscosso grande rammarico la notizia della morte violenta di Houston Tumlin, la giovane americana star che a soli 13 anni debuttò al cinema nel 2006 con “Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno” dove interpretava Walker Bobby, il figlio di Will Ferrell.

La comunicazione del suicidio del 28enne avvenuto il 23 marzo, è avvenuta tramite l’agenzia Tmz e poco più tardi confermata anche dalle autorità. Tumlin sembra essersi sparato con una pistola alla testa nella sua casa a Pelham, in Alabama, dove viveva con la fidanzata in casa al momento del gesto.

Aperte le indagini sulla morte di Houston Tumlin. Il giovane non ha lasciato biglietti

L’attore, come rivelato dalle autorità locali del Paese, non ha lasciato nessun biglietto che spiegherebbe il folle gesto compiuto. Dopo la sua breve parentesi come attore, Houston Tumlin era entrato nell’esercito, ma come si può vedere nelle sue pagine social, si mostrava sempre felice e sorridente, assieme ai suoi familiari e al suo adorato cane Allie.

Al momento la polizia ha posto sotto sequestro la casa dove viveva con la fidanzata per capire se sono presenti informazioni che possono far luce sulla sua morte, è prevista inoltre l’autopsia sul corpo del giovane.

Intanto molti i messaggi di cordoglio che sono giunti per saltare Tumlin, anche se forse quello della sorella Hayden, postato su Instagram, è il più toccante: “Ieri ho perso mio fratello. Non sembra possibile dover stare senza di lui. È stato così speciale per noi. Ti amerò per sempre”.