Un uomo di 44 anni è morto ieri pomeriggio ad Orvieto dopo essere caduto in un canale forse strattonato dal cane che portava al guinzaglio. Inutili i tentativi dei soccorsi.

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri ad Orvieto, dove un uomo di 44 anni è morto precipitando in una scarpata lungo il fiume Paglia. Il 44enne stava passeggiando con altre due persone, quando sarebbe stato strattonato dal suo cane che era al guinzaglio finendo nel canale. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’era nulla da fare. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia.

Strattonato dal suo cane avrebbe perso l’equilibrio finendo in un canale. Questo il tragico destino di un uomo, deceduto ieri pomeriggio, mercoledì 24 marzo, in località Bardano ad Orvieto, in provincia di Terni. La vittima è Maurizio Giuliani, 44enne residente a Morrano, frazione di Orvieto. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Messaggero, il 44enne stava passeggiando con altre due persone nei pressi del fiume Paglia, quando improvvisamente il cane che teneva al guinzaglio lo avrebbe strattonato facendolo finire in un canale. Una caduta da circa due metri d’altezza che non gli ha lasciato scampo.

Le due persone che si trovavano con Giuliani hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo l’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Orvieto ed i carabinieri. Gli agenti, guidati dal dirigente Antonello Calderini, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire con esattezza le dinamiche della tragedia, ancora del tutto da accertare.