L’Isola dei Famosi, un concorrente finisce in ospedale. Le condizioni

Durante la quarta puntata del reality show più selvaggio di Canale 5, durante una prova c’è stato un incidente…

L’Isola dei Famosi è uno dei programmi di punta della rete ammiraglia di Canale 5. Sono molti i telespettatori appassionati delle vicende che si sviluppano sulle spiagge dell’Honduras e i concorrenti di questa edizione sono già molto agguerriti.

Lo dimostrano le prove ricompensa ma anche i dibattiti che si accendono durante ogni puntata che va in onda il lunedì e il giovedì su Canale 5.

Sarà la fame, la situazione al limite della sopravvivenza o la convivenza forzata con gli altri naufraghi ma sull’Isola non ci si annoia mai.

Questa sera però durante la prova ricompensa dove in palio c’era un piatto sostanzioso di spaghetti e polpette che la squadra vincitrice avrebbe potuto dividersi è accaduto un brutto incidente che ha coinvolto uno dei naufraghi.

Un concorrente finisce in ospedale

La prova consisteva in una serie di percorsi a ostacoli per raggiungere la piattaforma in acqua e fare canestro. La squadra con più canestri si sarebbe aggiudicata il piatto prelibato.

Inutile dire che i concorrenti affamatissimi avessero giocato con frenesia cercando di non perdere neanche un secondo.

Compreso Paul Gascoigne, l’ex calciatore inglese 53enne, deve aver fatto una mossa inconsulta durante la prova e ha accusato un dolore alla spalla. Accompagnato fuori dall’acqua dal suo compagno di squadra Gil, è stato subito soccorso dei medici che l’hanno trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Intanto i Buriños (squadra di Paul) si è aggiudicata la vittoria e quindi la ricompensa finale.

Si resta in attesa di capire quali siano le condizioni dell’ex atleta e scoprire se potrà continuare la sua avventura sull’Isola.