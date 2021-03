Elettra Lamborghini contro la naufraga Daniela: parole di fuoco

La nota cantante Elettra Lamborghini è la nuova opinionista del reality show ‘L’Isola dei famosi’: nella puntata di oggi non le manda a dire!

La bellissima Elettra Lamborghini è diventata indispensabile per il cast del reality show più amato di sempre.

In qualità di opinionista, la cantante non le manda di certo a dire e, proprio questa sera, ha detto la sua a proposito della concorrente Daniela, che, nella scorsa puntata, non è stata scelta dai compagni del gruppo, durante un salvataggio a catena.

Nel corso di vari filmati e durante le risposte dei naufraghi alle domande poste dalla bellissima conduttrice Ilary Blasi, Daniela è stata più volte attaccata dai suoi ex compagni di squadra e la Lamborghini ha espresso la sua opinione.

Elettra Lamborghini dice la sua: “I vegetariani non hanno vita facile!”

Tra i naufraghi del gruppo dei ‘Buriños‘, si vocifera a proposito delle scelte di Daniela Martani, per quanto concerne la sua dieta vegana.

Gli ex compagni di squadra la criticano per il suo eccessivo parlare di allevamenti intensivi ed Elettra Lamborghini conferma le accuse dicendo: “E’ una un po’ insipida“. E ancora: “I vegani non hanno vita facile“.

Nonostante, dunque, in un primo momento la cantante avesse dato ragione a Gilles (cioè il portavoce delle critiche mosse a Daniela), Elettra si ricredere dopo aver sentito i modi con cui il concorrente si rivolge alla ex compagna di squadra e lo attacca dicendogli: “Sei un cafone, è una cosa poco carina“. E ancora: “Mi hai fatto cascare le p****“.

Non c’è dubbio: Elettra Lamborghini o si ama, o si odia e il pubblico italiano l’ha amata dal primo istante!