Schianto in autostrada, muore una ragazza di 30 anni

Incidente sulla A10 Genova, una ragazza di appena trent’anno ha perso la vita mentre era alla guida dell’auto, i dettagli dello schianto

E’ morta all’età di trenta anni Denada Nerjaku, una ragazza di origine albanese residente a Vado Ligure. La giovane si è schiantata sull‘A10 Genova in un incidente avvenuto il 23 marzo. Lo scontro è avvenuto tra la sua auto e un tir e la giovane è stata trasportata con l’elicottero immediatamente all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, poiché ancora in vita. Ma purtroppo non è riuscita a superare la notte e si è spenta a poche ore dallo schianto.

Incidente sull’A10 Genova: cosa è successo?

Si è spenta dopo una lunga notte di agonia la giovane Denada Nerjaku rimasta ferita dopo il tragico incidente avvenuto lo scorso 23 marzo. Le dinamiche dello scontro sono ancora da chiarire ma secondo gli inquirenti si è trattato di un frontale con un tir in un tratto di carreggiata a doppio senso di marcia, dovuto a un cantiere per le manutenzioni. Per il momento è stata aperta un’indagine a cui stanno lavorando i carabinieri e la polizia stradale ma ci sono ancora molti particolari da analizzare. Intanto i cellulari della vittima e dell’autista del camion sono stati sequestrati e con essi anche i mezzi coinvolti. La parte di autostrada in cui è avvenuto l’incidente è stata bloccata per qualche ora. Attualmente però è libera e ci si può circolare.

La salma

Secondo quanto riporta l’Ansa, il corpo della vittima si trova all’obitorio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria, visto che la procura ha aperto un’inchiesta al riguardo. Saranno da aiuto anche le testimonianze di chi era sul posto al momento dell’incidente.

Nelle ultime ore non sono mancati messaggi di cordoglio alla famiglia da parte di conoscenti e amici della ragazza che tra l’altra aveva anche una bambina piccola.