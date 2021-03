Caterina Balivo ha appena condiviso un post su Instagram: la conduttrice ha svelato la sua nuova avventura.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più brave dell’intero panorama italiano. La nativa di Napoli è uno dei volti storici della Rai: nella sua carriera ha condotto programmi dal calibro di ‘Linea Verde’, ‘Detto Fatto’ e ‘Vieni da me’. La 41enne ha fatto parte dei giudici de ‘Il cantante mascherato’ affiancando altri volti noti al grande pubblico come Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo.

Caterina è molto attiva anche sul web e possiede un blog alquanto interessante e un account Instagram aggiornatissimo. La napoletana ama pubblicare fotografie magnifiche in cui mette in mostra la sua bellezza sconfinata e il suo incredibile fisico. L’ultimo post apparso online è davvero da applausi: l’outfit da brividi e l’annuncio sorprendono decisamente tutti i followers.

Caterina Balivo sempre incantevole, pronta per una nuova avventura

Caterina ha condiviso una fotografia semplicemente bellissima e ha fatto un importante annuncio nella didascalia, rivelando di fatto la sua prossima avventura. La conduttrice indossa un outfit spettacolare che mette in risalto il suo super fisico. I capelli sono leggermente mossi mentre le labbra sono irresistibili.

“Pronti a seguirmi in questa nuova avventura?”, inizia così la lunghissima didascalia. Stando a quanto si legge, da lunedì inizierà la sua serie dal titolo “Ricomincio dal no” (disponibile su varie piattaforme moderne come disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts). La Balivo sarà impegnata in interviste a personaggi famosi nel mondo che racconteranno eventi nella loro vita in cui hanno ricevuto un no.

La nativa di Napoli, qualche giorno fa, fece girare la testa a tutti postando una fotografia in cui copriva il suo corpo con una semplice asciugamano.