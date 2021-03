Il volto celebre della Rai è prossimo alla scadenza del contratto e alcune indiscrezioni lasciano presagire che il suo potrebbe essere un addio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Fabio Fazio è uno dei conduttori più amati dal pubblico della Rai. Presentatore e giornalista, è sempre stato seguitissimo sin dai tempi in cui conduceva Quelli che il calcio.

Attualmente con il suo appuntamento domenicale fisso, cioè la trasmissione storica Che tempo che fa, riesce a incollare alla televisione buona parte degli italiani, ottenendo ottimi risultati.

Tuttavia il suo contratto è in scadenza, infatti a maggio prossimo, in concomitanza con la fine della trasmissione, terminerà il suo rapporto con la Rai.

Non è chiaro se sia previsto un rinnovo ma sono tanti i progetti del giornalista ligure.

Ha ammesso che vorrebbe riportare in tv Il pranzo è servito di Corrado ma anche incentrarsi in esperienze legate al mondo dei libri.

LEGGI ANCHE —> I Soliti Ignoti, Mara Maionchi fa divertire Amadeus: le sue parole

Le parole di Maurizio Costanzo sul suo addio

LEGGI ANCHE —> Canzone Segreta, la bellissima Claudia Gerini scoppia in lacrime

Sarebbero molti i volti che rimarrebbero amareggiati dalla decisione di Fabio Fazio di non proseguire il suo rapporto in Rai e non solo sarebbero i suoi colleghi del servizio pubblico a rimanerne delusi o i telespettatori.

Infatti a pronunciare parole di stima nei confronti dell’attuale conduttore di Rai Tre è Maurizio Costanzo che ha dichiarato: “Da suo grande ammiratore spero di rivederlo al suo posto anche il prossimo anno. L’ho detto già anche in passato, per me resta uno dei migliori in circolazione. Se la Rai non lo confermasse commetterebbe un grave errore”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Sicuramente questo attestato di stima sarà stato apprezzato dal diretto interessato e chissà se l’avrà convinto a continuare il suo cammino in Rai.