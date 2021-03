Beautiful, anticipazioni puntata 27 marzo: la proposta di matrimonio

Beautiful, anticipazioni 27 marzo: Hope decide di non credere a Thomas quando lui insinua certe cose sul conto di Liam. Nel frattempo lo Spencer.

Da quando Thomas ha minacciato Liam, il ragazzo non si dà pace. È convinto che Thomas sia pericoloso e che sia suo preciso compito fermarlo prima che possa far del male ad Hope. Steffy vorrebbe credere alla buona fede del fratello, ma è sempre più convinta che il suo affetto per Zoe non sia affatto sincero: questa storia d’amore è arrivata troppo in fretta e a distanza troppo ravvicinata dall’ossessione di Thomas per Hope. Nel frattempo varie persone, da Ridge a Thomas, iniziano a pensare che Liam e Steffy non abbiano ancora superato i sentimenti che provavano l’uno per l’altra.

Beautiful, anticipazioni 27 marzo: Thomas si difende

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas insinuerà il dubbio che Liam non abbia ancora chiesto ad Hope si sposarlo perché ancora innamorato di Steffy. La ragazza non si lascerà convincere, ma rimarrà comunque molto colpita da questa possibilità. Nel frattempo Liam starà effettivamente preparando la proposta di matrimonio per Hope. La loro unione prevede tuttavia una condizione imprescindibile: Hope deve rinunciare a qualsiasi legame con Thomas, compresa la custodia del piccolo Douglas.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy continuerà ad essere preoccupata per suo fratello e questo la porterà ad avvicinarsi a Zoe, che attualmente sembra sinceramente interessata alla felicità di Thomas.