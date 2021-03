Esiste un numero di telefono che ognuno di noi dovrebbe salvare nella rubrica del proprio cellulare e da usare in caso di pericolo. Vediamo qual è

Lo smartphone è diventato l’oggetto che maggiormente utilizziamo durante la giornata, lo portiamo sempre con noi e non possiamo più farne a meno. Alcuni medici hanno addirittura spiegato che è diventato il prolungamento del nostro braccio, una protesi che ormai è incorporata a noi saldamente e indissolubilmente.

Un aspetto molto importante però legato al cellulare è anche quello della privacy delle informazioni inserite ed i contatti presenti, spesso salvaguardati attraverso nomi in codice oppure pin di accesso per depistare chi mai dovesse impossessarsi in modo indebito del device. Esiste però un numero salva-vita che dobbiamo memorizzare assolutamente nel caso in cui fossimo infortunati e che potrebbe essere di aiuto ai nostri soccorritori in caso di incidenti o traumi. Cerchiamo di capire di che numero si tratta.

LEGGI ANCHE —> Monete antiche, l’elenco che vi farà guadagnare una fortuna

Contatto ICE, a cosa si riferisce questo numero

LEGGI ANCHE —> Israele, la scoperta di alcuni ragazzi. Un tesoro 1100 anni fa

In caso di emergenza, esempio incidente o trauma, potrebbe accadere di non essere in grado di usare il nostro smartphone, che una volta in mano però ai soccorritori o alle Forze dell’Ordine deve contenere al suo interno alcuni numeri di pronto uso facilmente riconoscibili.

Il nostro cellulare diventa quindi uno strumento essenziale in mano a queste persone per chiedere aiuto, e per questo motivo è importante salvare uno specifico numero in rubrica, di facile identificazione. Deve essere il numero associato ad una persona a noi molto cara, un familiare oppure un amico, che siamo certi risponderà subito per dare ai soccorritori tutte le informazioni che ci riguardano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dobbiamo salvare con l’acronimo “ICE” il nome del contatto associato al numero della persona scelta. Un linguaggio universale usato dai medici e che potrebbe salvarci la vita nei momenti più inaspettati. Qualora si vogliano indicare più numeri da chiamare, si può usare il seguente formato: es ICE1 mamma, ICE2 fratello, ICE3 eccetera.