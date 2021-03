Covid-19, bimba muore dopo il ricovero a soli 11 anni

Una bimba di undici anni, contrae il coronavirus e muore dopo essere stata ricoverata nell’ospedale di Bologna.

La notizia della triste scomparsa di una bambina di soli undici anni in provincia di Modena è stata riportata nella scorsa mattinata, sabato 12 marzo, dalla Gazzetta locale. Si chiamava Yousra Assaban la piccola. Ed era stata ricoverata nel Policlinico Sant’Orsola nella città di Bologna circa dieci giorni prima del suo decesso. In seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute. Eppure, nonostante l’impegno dimostrato da parte dell’équipe medica dell’ospedale ed infine il riscontro della negatività della bambina, non è stato possibile salvarla.

Covid-19, la triste scomparsa di una bimba a soli 11 anni

Yousra frequentava il primo anno delle scuole medie ed era stata assegnata alla sezione B dell’istituto statale secondario “C. FRASSONI“ Finale Emilia. Pare che le cause del suo decesso non fossero soltanto legate alla consequenzialità del suo contatto diretto con il virus, quanto alle conseguenze che esse hanno apportato sul suo organismo. La salute della bimba era infatti già precaria ed alquanto fragile. Purtroppo Yoursa, ancor prima di contrarre il Covid e di essere infine ricoverata, soffriva già di una grave patologia.

Inoltre pare che gli stessi responsabili della Ausl (Azienda Unita’ Sanitaria Locale Di Modena) abbiano confermato come la piccola sia stata vittima di una serie di complicanze. E proprio in seguito alla sua positività. Yousra è rimasta in terapia intensiva per molti giorni, ma anche dopo la sua negativizzazione sfortunatamente non ci sono stati miglioramenti.

Adesso oltre alla famiglia, a piangere la scomparsa della bambina sono anche gli abitanti del paese nei pressi si Modena in cui abitava insieme ai suoi genitori, e gli studenti ed insegnati della scuola che frequentava. Da tutti sarà sempre ricordata per il suo modo di essere. “Educata e gentile“.