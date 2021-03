Chiara Ferragni: il pigiama rosa del parto diventa cult, esaurito in 24 ore

Il pigiama indossato da Chiara Ferragni dopo il parto è diventato un must-have. Subito è boom di vendite. Il capo va sold out in 24 ore.

Dopo aver dato alla luce la piccola Vittoria, Chiara Ferragni si è mostrata sui social in versione pink. Indosso un pigiama brandizzato dal suo marchio. Subito il capo diventa un’icona e sul sito dell’influencer più famosa d’Italia va sold out in sole 24 ore. Un tutto esaurito per il pigiama targato Chiara Ferragni Collection. Dal colore rosa baby, il completo è tempestato da tutti piccoli occhi, simbolo del brand della Ferragni.

Su Instagram Chiara ha postato i dolci scatti con in braccio la sua piccolina. Indosso il pigiama che poi è stato messo in vendita sul suo e-commerce. Nonostante il suo prezzo di 159 euro gli ordini sono impazziti tanto da far esaurire il capo. A fronte dell’ottimo riscontro, la Ferragni ha comunicato che il pigiama tornerà presto disponibile. In tre giorni il capo è diventato già un vero e proprio cult. Intanto i riflettori continuano a essere puntati sulla famiglia Ferragnez e la sua nuova arrivata.

Chiara Ferragni, al settimo cielo: non mancano le critiche

Chiara Ferragni ha condiviso con i suo fan l’arrivo di Vittoria. Dalla foto appena nata, agli scatti in ospedale, al rientro a casa, si è mostrata felice come non mai. Nelle storie di Instagram ha aggiornato i fan sul suo ritorno nella sua abitazione. Ma non mancano le polemiche da parte degli haters. Chiara infatti controbatte a coloro che hanno sottolineato come si sia mostrata truccata dopo il parto.

“Stavo facendo un lavoro lunedì pomeriggio verso le 18. Alle 21 ho iniziato ad aver le contrazioni e il dottore mi ha detto di recarmi subito in clinica. Non mi sono messa a struccarmi. Il trucco era top. Ha resistito per tutto il parto. Anche perchè è stato veloce. E’ durato solo quattro ore“, le parole della famosa influencer.

Inoltre Chiara ha poi condiviso sul suo profilo anche i nuovi modelli per bimba del suo brand. Tutine sui 100 euro su toni del rosa. La piccola Vittoria fa già da modella indossato i completini ora preordinabili sul sito.