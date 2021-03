Giulia Salemi fa impazzire i social con le sue gambe: visione mozzafiato. L’influencer ha pubblicato una foto che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha partecipato a diversi programmi nel corso degli anni ma è stato il GF Vip 3 a darle la popolarità che ha oggi. Durante quell’edizione fece molto discutere per la sua storia d’amore con Francesco Monte, che fu di sicuro l’argomento principale di quel Grande Fratello. Dopo anni ha deciso di rimettersi in gioco e di fare un percorso come persona singola, così ha partecipato alla quinta edizione dopo la “squalifica” di qualche anno fa. E le cose sono andate non proprio come le aveva previste.

Giulia Salemi, un vero e proprio schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia, nella casa più spiata d’Italia, ha conosciuto Pierpaolo Pretelli. All’inizio tra loro non c’era altro che una bella amicizia, ma una volta che lui ha dimenticato Elisabetta Gregoraci, tra i due è scoppiato l’amore. Una storia che ha fatto molto discutere per il loro passato, il suo con Monte e quello di Pierpaolo con Elisabetta, ma sono riusciti a superare tutti gli ostacoli che il gioco ha messo loro davanti e ad oggi sono più felici che mai fuori dal reality.

Intanto Giulia ha esordito nel mondo della moda con un modello di costumi che ha ideato lei. Già stanno riscuotendo un grandissimo successo sul web.