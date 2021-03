Martina Stella fa coming out e svela ai fan un piccolo segreto. “Qual è il vostro preferito?” – FOTO

Sei scatti davvero sensuali quelli postati poche ore fa nella pagina Instagram di Martina Stella, danza nel letto vestita con un abito leggero che mostra tutto

Martina Stella oggi ha 36 anni, è mamma e attrice, ma soprattutto volto noto di moltissime campagne pubblicitarie legate principalmente all’abbigliamento e alla lingerie, portavoce di una bellezza incontenibile e radiosa. Il suo debutto nel 2001 con “L’ultimo bacio” che l’ha lanciata, ma anche numerosissime altre collaborazioni nella sua carriera, come nel film di Vanzina del 2020 “Lockdown all’italiana”, insieme a lei anche Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Riccardo Rossi.

Martina, proprio oggi nella giornata internazionale dedicata al teatro, ha voluto fare un piccolo passo indietro, pubblicando uno scatto legato al suo esordio in una commedia musicale al Sistina accanto a Max Gusti e Giulio Scarpati. Per lei l’augurio che si possa riprendere presto a esibirsi nei palchi di tutta Italia, immenso il suo dispiacere per questa situazione nefasta per tutto il Paese e la nostra cultura.

Martina Stella svela un segreto. Il suo colore preferito è il….

Davanti la macchina fotografica di Piergiorgio Pirrone, vediamo Martina Stella terribilmente seducente negli ultimi sei scatti postati nella sua pagina Instagram. Vestita con un abito di tulle leggero che le copre solo parzialmente il seno e le gambe longilinee, danza nel letto di un lussuoso hotel di Roma.

“Oggi vi svelo un piccolo segreto: adoro il turchese! 💙Mi ricorda il mare, luminoso e intenso 🌊 E il vostro colore preferito? Scrivilo nei commenti 👇”. Una confessione che in pochi si aspettavano visti gli abiti variopinti che la bella attrice è solita indossare nei vari shooting condivisi sui social.

Una scelta però che ben si addice con i suoi capelli biondi e la carnagione eterea e lentigginosa. Diverse migliaia i like a commento dello scatto e messaggi calorosi per lei. Qualcuno azzarda: “Sei meravigliosa con tutti i colori comunque 😂”.