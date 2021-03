Miriana Trevisan “Accesa dentro” e la sua FOTO fa il giro del web

Miriana Trevisan incanta il web con una foto che ammalia grazie anche alla profondità del messaggio che l’accompagna

In un mondo, com’è quello dei social, che corre veloce e ha come unico scopo far raggiungere in fretta la fama per i propri protagonisti è raro trovare qualcuno che ha voglia di lasciare un pensiero su cui riflettere. È il caso della bella e affascinante Miriana Trevisan che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto capace di sorprendere e per una volta non soltanto a causa della sua bellezza. Lo scatto condiviso mostra ai tanti affezionati follower del famoso social network Miriana abbassata al fianco di una colonna. Per lasciarsi immortalare la showgirl ha deciso di indossare un vestitino nero velato che non fa molto per nascondere le sue bellissime gambe. I capelli lunghi che le ricadono da un lato e il trucco perfetto sapientemente ricercato non solo le incorniciano meravigliosamente il viso ma riescono ad esaltarne anche il colorito delicato.

I toccanti versi che accompagnano la foto di Miriana Trevisan

Per accompagnare la foto la bella Miriana ha deciso di prendere in prestito i meravigliosi versi della poesia di Manuela Toto “Si salveranno solo i flessibili” tratta da “Sotto le scale“. La showgirl napoletana ha deciso di usare queste incantevoli parole per “spiegare” come fare a trovare la strada per salvarsi. Un cammino certamente impervio che nasce innanzitutto dal riconoscere i propri limiti e cercare di superarli ma soprattutto la salvezza arriva quando si impara a stare con gli altri. Secondo l’autrice infatti ci si salva quando si acquisisce la capacità di domare il pessimismo apprendendo come poter vivere al meglio il presente. Può trovare la salvezza chi non ha paura di affrontare i tunnel che la vita ci pone di fronte perché sa bene che alla fine può sempre arrivare una luce.

Per la Toto però, e si suppone anche per Miriana visto che ne ha condiviso il pensiero, tale luce “non va cercata fuori ma accesa dentro“. Il pensiero che la Trevisan ha voluto regalare ai suoi fan è la dimostrazione, qualora fosse necessario, che per essere belli bisogna innanzitutto avere una bella anima.