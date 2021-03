Un posto al sole: la soap opera non riprenderà le riprese, il motivo

Stop alle riprese per Un posto al sole, la soap opera storica della Rai. Scopriamo insieme il motivo di questa decisione

E’ ufficiale per un periodo la produzione di Un posto al sole fermerà le riprese della soap opera poiché alcuni degli attori sono risultati positivi al Covid-19. La notizia è stata diffusa da Fanpage che ha affermato il contagio di due personaggi, ma non sono stati detti i nomi. Dopo il risultato del test è scattato immediatamente il protocollo e attualmente tutti i contatti stretti dei due positivi si trovano in isolamento fiduciario. Inoltre sono stati sanificati tutti i luoghi sul set di Via Marconi.

LEGGI ANCHE>>>Nina Soldano, nuovo taglio di capelli per l’attrice. Previsto un ritorno a “Un posto al sole”?

Un posto al sole: quali sono le conseguenze dello stop?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

LEGGI ANCHE>>>Beautiful, anticipazioni puntata 27 marzo: la proposta di matrimonio

Sempre secondo le fonti, non ci sarà nessuno intoppo per le puntate tanto attese dal pubblico poiché una volta che i due attori sono risultati positivi al test rapido, sono stati messi in quarantena e la produzione ha contattato immediatamente un altro gruppo di attori e da lunedì tutto tornerà alla normalità. Solo lo scorso anno le riprese erano state bloccate a causa dell’emergenza sanitaria e del lockdown totale in tutta Italia. In quel periodo infatti c’è stata un’interruzione della messa in onda di puntate inedite dal 7 aprile al 10 luglio 2020. Uno stop storico per tutti, poiché mai successo prima d’ora.

L’addio di alcuni attori

Ultimamente alcuni attori hanno salutato la loro storica soap opera e il pubblico non l’ha presa poi così bene. L’addio è arrivato da parte di Nina Soldano, che dopo ben diciassette anni ha abbandonato il ruolo di Marina Giordano. Precedentemente anche Davide Devenuto aveva salutato dopo sedici anni Un posto al sole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Passano gli anni, i personaggi vanno e vengono, ma il pubblico rimane lì ad attendere le nuove puntata della soap più storica delle televisione.