Accadde oggi, 28 Marzo. La nascita della diva del pop, Lady Gaga – VIDEO

Accadde oggi. Il 28 Marzo è l’ 87° giorno del calendario gregoriano. Mancano 278 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 28 marzo ricorre a livello internazionale la Giornata mondiale dell’endometriosi. In Italia, invece, si celebra l’ Anniversario dell’Aeronautica Militare, in ricordo della fondazione come forza armata indipendente dall’Esercito. Si festeggiano i santi Cono di Naso, Stefano Harding, Proterio di Alessandria ed Elena di Arzamas.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1515 – Nasce Santa Teresa d’Avila

1776 – Viene fondato in Russia il Teatro Bol’šoj di Mosca

1854 – Durante la guerra di Crimea il Regno Unito e la Francia dichiarano guerra alla Russia

1923 – Istituzione della Regia Aeronautica

1939 – Fine della Guerra civile spagnola: il generalissimo Francisco Franco conquista Madrid

1941 – Muore la scrittrice Virginia Woolf

1943 – Scoppia un incendio sulla motonave Caterina Costa carica di esplosivi nel porto di Napoli. Muoiono 600 persone

1945 – La partigiana Ines Bedeschi viene fucilata dai nazifascisti.

1952 – Nasce il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana

1959 – La Cina ferma la rivolta popolare tibetana iniziata il precedente 10 marzo. Sciolto il governo del Tibet. Il Dalai Lama fugge in esilio in India

1960 – Papa Giovanni XXIII eleva a cardinale Laurean Rugambwa, primo cardinale nero nella storia della Chiesa

1964 – Nel Regno Unito iniziano i programmi della prima stazione radio pirata: Radio Caroline

1969 – Muore il 34° presidente degli Stati Uniti Dwight David Eisenhower

1979 – Incidente alla pompa di raffreddamento della Centrale nucleare di Three Mile Island, Pennsylvania (USA)

1985 – Muore il pittore Marc Chagall

1986 – Nasce la pop star Lady Gaga

1990 – Nasce il modello Stefano Sala

1990 – Il presidente statunitense George H. W. Bush premia l’atleta e velocista Jesse Owens con la Medaglia d’oro del Congresso

2004 – Muore l’attore Peter Ustinov