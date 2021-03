Un sabato sera all’insegna del relax quello che ha vissuto ieri Caterina Balivo che si è mostrata ai fan direttamente da sotto la doccia

Non è stato certo un periodo entusiasmante quello passato negli ultimi sei mesi dalla conduttrice Caterina Balivo. La positività al Covid del marito è stata il campanello d’allarme che l’ha fatta riflettere sulla sua vita e l’ha spinta alla fuoriuscita dalla conduzione di Rai Uno dove era diventata un volto familiare di “Vieni da me”. Una decisione sofferta ma che ha saputo portare avanti sempre con estrema solarità che la contraddistingue.

Poi per Caterina l’inizio delle nuove opportunità in Rai quando è stata selezionata come giurata nel programma “Il cantante mascherato” condotto da Milly Carlucci, un’occasione propizia per farsi rivedere ancora, ma anche motivo di spensieratezza in un momento così angosciante. Le soprese però non finiscono, domani parte il suo ultimo nuovo progetto.

Caterina Balivo pronta per una nuova avventura. Si prepara con una doccia bollente e i fan gioiscono

Da domani lunedì 29 marzo inizierà la sua serie di podcasts dal titolo “Ricomincio dal No” – disponibili su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts – con interviste a personalità italiane famose nel mondo, che si racconteranno in una sorta di intimo confessionale. La prima con cui partirà domani Caterina è Bebe Vio, l’attuale campionessa mondiale ed europea di fioretto individuale paralimpico.

Caterina non sta più nella pelle, come lei stessa ci ha comunicato nelle sue Instagram stories. Un modo innovativo di fare giornalismo e intrattenere il pubblico a casa che potrà ascoltarla mentre svolge altre faccende domestiche oppure è alla guida dell’auto.

Cosa c’è di meglio però che una bella doccia calda per rilassare i nervi in vista del nuovo lancio dei podcasts? La conduttrice si è mostrata ieri sera con alcuni video molto espliciti, gambe e cosce nude che ballano a suon di “Chiamami per nome” di Fedez e Francesca Michielin. Fan in estasi tanto quanto lei, ma probabilmente per motivi diversi viste le alte temperature raggiunte sotto l’acqua calda.