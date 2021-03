Francesca Manzini festeggia la vittoria di Striscia la Notizia: bruciati tutti

Nella giornata di ieri, 27 marzo, Striscia la Notizia ha conquistato il record di ascolti: sbaragliata la concorrenza

Record di ascolti per Striscia la Notizia, che durante l’access prime time si è guadagnata picchi di share pari al 20,5%. La trasmissione di Antonio Ricci, in onda nell’orario che va dalle 20.40 alle 21.30, ha poi lasciato spazio al serale di Amici: la seconda puntata del talent di Maria De Filippi ha sbancato l’auditel con quasi 6 milioni di telespettatori.

Striscia la Notizia, con Gerry Scotti e Francesca Manzini alla conduzione, ha invece ottenuto una media di 5 milioni e mezzo di telespettatori, sbaragliando la concorrenza. Su Rai 1, la partita degli Europei Under 21 fra Spagna e Italia ha conquistato invece appena 3 milioni di utenti. Un successo clamoroso per il noto tg satirico, che non poteva non essere celebrato: la presentatrice, attraverso un post su Instagram, ha ringraziato il pubblico degli affezionati al programma.

Striscia la Notizia, è record di ascolti: il post di Francesca Manzini

“Mio Dio che felicità!! Record Stagionale!!“, ha esordito Francesca Manzini nel suo ultimo post su Instagram, ringraziando quanti, nella serata di ieri, hanno trascorso l’access prime time preferendo la trasmissione da lei condotta. Striscia la Notizia, nella giornata del 27 marzo, ha infatti guadagnato il boom di ascolti, con una soglia di ben 5 milioni e mezzo di telespettatori.

“Evviva Striscia la Notizia!“, ha proseguito la comica, che presto lascerà il timone della trasmissione alla splendida Michelle Hunziker. La svizzera, che è ormai una veterana del programma, prenderà il posto della Manzini affiancando l’amico e collega Gerry Scotti: a quest’ultimo, Michelle è legata da un’amicizia di oltre vent’anni.

Nello scatto, la Manzini festeggia il record assieme al conduttore e alle due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. La trasmissione, in onda da svariati anni, conferma il proprio successo ed ottiene ulteriori conferme.