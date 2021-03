Bianca Guaccero in bikini. Lato B da urlo e il tatuaggio proprio lì – FOTO

Bianca Guaccero. La popolare conduttrice di Detto Fatto propone una foto strepitosa sul web. Bellezza ma anche tanta nostalgia

Com’è noto, la popolare conduttrice televisiva Bianca Guaccero è tornata al timone del programma Detto fatto dallo scorso ottobre. Si tratta della terza stagione per lei che allieta gli spettatori nella fascia pomeridiana con interviste e contenuti sempre freschi e interessanti. Suoi compagni di viaggio e membri del cast fisso della trasmissione troviamo l’esperta di moda e stile Carla Gozzi, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon”, l’attore Gianpaolo Gambi.

Ha incantato il suo pubblico con un meraviglioso scatto che la ritrae sui suoi profili social. Tanta bellezza ma anche un velo di nostalgia.

Bianca Guaccero: spazio ai ricordi

Non solo televisione ultimamente per Bianca Guaccero. La rivedremo presto tornare al suo primo amore: la recitazione. E’ stata avvistata la scorsa estate a Putignano sul set della fiction “Il medico della mala”, diretta da Cinzia TH Torrini. Tra i protagonisti anche Marco Bocci, Loretta Goggi e Violante Placido. Andrà in onda sui nostri schermi nel corso 2021. La stessa conduttrice ha parlato di questo progetto nelle puntate di Detto Fatto: interpreterà il ruolo di una donna di nome Rosa. Non è ancora certa la data di uscita. I lavori hanno avuto rallentamenti come molte produzioni a causa delle restrizioni e normative legate alla pandemia da Coronavirus.

Dal set al web: Bianca Guaccero ha un notevole successo anche sul web. Utilizza il suo profilo Instagram come una finestra spalancata sulla sua vita e come canale aperto con il pubblico che la segue costantemente. Conta al momento oltre 733mila follower. L’ultimo post proposto la vede in un bikini color carne, ritratta di schiena: le spalle scolpite e un tatuaggio ben evidente sul posteriore. E’ un volto di donna di grandi dimensioni, sembra essere una geisha. Bianca Guaccero ne ha un altro sul polso a cui tiene particolarmente: il nome della figlia, la piccola Alice, avuta dal regista Dario Acocella.

Tanta bellezza, quella fulgida e raggiante della conduttrice televisiva, ma anche nostalgia racchiusa in uno scatto. Il perché lo si evince dalla didascalia: “Ricordi… speriamo che ritornino presto”. Anche la Guaccero, evidentemente, soffre per le restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus. Speriamo che le sue parole possano essere di buon auspicio.