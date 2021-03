Come usare le bucce d’arancia: tutti gli usi possibili per non buttarle!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come riutilizzare le bucce d’arance in modo efficiente e utile. Ecco tutti i dettagli.

Uno degli alimenti che consumiamo di più e che molto spesso ci rallegra per il suo colore vivace e

soprattutto il suo profumo è sicuramente l’arancia. Inoltre, si tratta di uhn frutto molto utile anche per difenderci dai malanni dell’inverno grazie alla vitamina C contenuta al suo interno.

Tuttavia l’arancia è molto utile non solo perché la sua polpa è ricca di vitamina C, ma anche per l’utilizzo

che possiamo fare per la sua buccia. Infatti, se eravate soliti gettare la scorza, dovete sapere che può

essere riutilizzata in tantissimi modi.

Come riutilizzare le bucce d’arance: consigli utili

Per prima cosa dovete sapere che le scorze di arance sono davvero ottime se ricoperte di cioccolata. Sono ideali per guarnire dei dolci, specialmente quelli di Natale. Un altro uso può essere

quello di lasciare le bucce a seccare in un piatto e, poi, conservarle in un contenitore di vetro e riutilizzarle

per fare delle preparazioni come crema pasticciera.

Un’altra idea davvero utile è mettere la scorza delle vostre arance in un mixer e tritarle fino ad ottenere

una polvere che può essere conservata in dei piccoli vasetti. Anche in questo caso la polvere può essere

utilizzata sia per realizzare delle torte, pasta frolla, ma anche dei cocktail.

In questo caso, se andate a mescolare dello zucchero con questa polvere, andrete ad ottenere dell’ottimo zucchero aromatizzato. Un altro utilizzo che potete fare delle bucce di arancia è quella di creare degli ottimi liquori.

In questo caso non dovrete far altro che aggiungere l’alcool e lasciarle in infusione in un contenitore di vetro per 3-4 giorni. A quel punto non dovrete far altro che bollire l’acqua e, poi, filtrare l’alcool con un colino. Darete vita ad un ottimo digestivo.

Se, invece, volete ravvivare i vostri ambienti potete sfruttare la potenza delle bucce d’arancia per creare

dei profumi naturali. Infatti mano a mano che le bucce si seccano liberano degli oli essenziali che vanno a

profumare l’ambiente per giorni e giorni.