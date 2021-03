Covid, dopo mesi di ricovero medico torna in corsia. Incredibile storia

Annibale Cassano, medico di Taranto, aveva contratto il covid lo scorso anno. Dopo sette mesi è guarito. Ora è pronto a dare di nuovo il suo contributo.

Una storia di coraggio e generosità. Il protagonista è Annibale Cassano, un medico di Castellaneta, in provincia di Taranto. 67 anni, lo scorso anno ha contratto il covid proprio tra le corsie dell’ospedale.

Il suo è stato un caso durato ben oltre sette mesi durante il quale è stato in coma per tre giorni. Per un mese e mezzo è stato soccorso in rianimazione all’ospedale Moscati. Finito il decorso della malattia, Annibale è finalmente guarito. Proprio in questi mesi sarebbe potuto andare in pensione. Ma questa opzione non è nei piani del dottore. Cassano ha rinunciato alla possibilità di fermarsi per prestare servizio in ospedale.

LEGGI ANCHE > Covid, scoperta in Val D’Aosta variante nigeriana resistente al vaccino

Annibale Cassano: 30 anni di esperienza al servizio della collettività

LEGGI ANCHE > Mario Draghi annuncia le misure fino al 30 aprile, i dettagli – VIDEO

Ammalato di covid per 7 mesi. Questo è quanto vissuto da Annibale Cassano. Dallo scorso 27 marzo aveva contratto il virus. Il dottore ha stupito e commosso l’Italia con un gesto inaspettato. Una volta guarito il 67enne sarebbe potuto andare in pensione lo scorso febbraio ma vi ha rinunciato. Ha stipulato un contratto con la Asl di Torino per altri tre anni. Annibale è pronto a scendere in corsia per dare tutto il suo supporto. Non manca all’appello nella lotta al virus.

Il medico ha raccontato di voler continuare a portare la sua esperienza a Castellaneta. Qui Cassano è noto come il “sindaco del centro storico”. In questo luogo infatti è nato e cresciuto e ha rivestito anche la carica di primo cittadino. Durante i primi anni di carriera si è specializzato presso la clinica medica dell’unità di pancreas del Sant’Orsola di Bologna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“In ospedale mi hanno dato un ambulatorio e faccio ecografie ai pazienti interni, non Covid, alla struttura”, il commento del medico rilasciate a Repubblica. Annibale ha deciso di continuare a mettere i suoi 30 anni di esperienza al servizio della collettività.