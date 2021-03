Georgina Rodriguez, gli stivali più trendy del momento sono i tuoi!

Un must have della Primavera Estate 2021: gli stivali di Georgina Rodriguez. Un vero e proprio spettacolo…

La compagna di Cristiano Ronaldo la sa lunga in fatto di tendenze moda Primavera Estate 2021. L’ultima lezione di stile che ci regala riguarda la calzatura più trendy del momento: uno stivale nero con tacco firmato Gucci.

Completa un look di Georgina Rodriguez con un effetto finale che fa veramente perdere la testa: è una calzatura iconica a cui il guardaroba di ogni donna deve aspirare.

La doppia G del logo di Gucci rende inconfondibile questo stivale e le frange che contraddistinguono le ultime tendenze moda sono una scelta che il direttore creativo della maison fiorentina, Alessandro Michele, ha voluto prendere in considerazione con grande successo finale.

Aderenti alla caviglia con tacco largo e altissimo reso comodo dal plateau anteriore: siamo davanti ad una scarpa genderless per caratteri veramente tosti!

Georgina Rodriguez sfoggia gli stivali Gucci Primavera Estate 2021

Come ci insegna Georgina Rodriguez, la scarpa clou del momento può essere indossata davvero su ogni tipo di outfit. Anche quello più everyday che sfoggia lei in questo scatto postato su Instagram.

Jeans aderenti e felpa bianca con cappuccio, per un risultato 100% casual che realizza la combo tra sporty e chic.

Infine, questo look comodo e degno d’attenzione viene completato da Miss Ronaldo con un altro degli accessori più desiderati del momento: la Birkin di Hermès, in pelle rosso acceso.