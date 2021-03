Matilde Brandi la sua esultanza è incontenibile: “Evviva, finalmente!” – FOTO

Matilde Brandi lascia a bocca aperta i suoi fan pubblicando una foto in cui non riesce a contenere tutta la sua gioia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

I mesi che ci siamo lasciati alle spalle certamente non sono stati facili. La pandemia di Covid ha bloccato la vita di tutti noi ed è quindi comprensibile che alcune piccole gioie riescano a riempire inaspettatamente il cuore. È questo il caso di Matilde Brandi che ha praticamente commosso i suoi fan pubblicando uno scatto in cui è evidente quanto non riesca a contenere la sua felicità. Il semplice fatto che sia finalmente arrivata la primavera le basta infatti per gioire e sentire la voglia di condividerlo con i suoi tanti follower di Instagram. Il sole e le temperature gradevoli non sono in effetti due elementi da sottovalutare specialmente per chi è stato costretto, o per meglio dire ha scelto, di restare chiuso per mesi nella casa del Grande Fratello VIP. La primavera dalla notte dei tempi è sempre stato un simbolo di rinascita e quindi ben venga festeggiarla.

La bellissima foto pubblicata da Matilde Brandi su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Per festeggiare finalmente l’effettivo arrivo della primavera Matilde Brandi ha deciso di condividere su Instagram uno scatto in cui è incontenibile la sua felicità. La bella ballerina si mostra infatti nel cortile forse del suo stabile inondato dal sole. Per questa foto ha deciso di indossare un outfit casual ma allo stesso tempo ricercato. Matilde infatti indossa un giacchino di pelliccia, perché la è vero che è primavera ma non è per niente estate, e un paio di jeans stracciati che lasciano scoperte le caviglie. Un modo perfetto per mettere in evidenza le bellissime scarpe rosse impreziosite da piccole pietre che accarezzano il collo del piede. A lasciare senza fiato è però l’espressione della ballerina che si lascia andare ad una smorfia dalla quale traspare tutta la sua gioia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Del resto la didascalia che accompagna la foto non lascia molti dubbi. Matilde ha infatti scritto molto semplicemente: “Evviva, finalmente la primavera!“. E quale immagine migliore per accogliere degnamente l’arrivo della bella stagione se non quella regalata dall’affascinante ex gieffina Matilde Brandi?