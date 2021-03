Pio e Amedeo altro duro attacco, stavolta contro i Ferragnez: parole pesanti

Pio e Amedeo hanno fatto il loro ritorno durante la seconda puntata di Amici, stupendo tutti con una nuova dichiarazione inaspettata. Stavolta contro i Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez, come già si sa, hanno dato alla luce la piccola Vittoria. L’influencer ha partorito 5 giorni fa e come di consueto hanno reso partecipi i loro followers che li seguono sempre con tanta passione.

Ovviamente le critiche non sono mancate: dal pigiama che ha indossato Chiara (del suo brand) che costa 159 euro, al fatto che abbia partorito con un trucco impeccabile, fino alle solite polemiche che non tutelano la loro privacy, condividendo tutto sui social.

Ormai è risaputo che i due siano delle vere e proprie star su Instagram e i fans sono talmente tanto appassionati alla loro famiglia che non possono fare a meno di essere partecipi della quotidianità della coppia.

Ovviamente questo è spesso soggetto a delle critiche così Pio e Amedeo, durante il loro intervento ad Amici, dopo Belen Rodriguez, hanno deciso di colpire la coppia più amata del momento.

La loro satira era indirizzata al fatto che i Ferragnez abbiano testimoniato tutto, come sempre, via social, non vivendo privatamente un momento così intimo come quello della nascita di un figlio: “E’ normale che hanno sempre il telefono in mano? A un certo punto ho temuto! Non è che fa vedere anche da dove esce la bambina? Mio figlio ancora crede nella Cicogna!“, ha detto Amedeo.

Le pesanti parole contro i Ferragnez

Subito dopo Pio ha incalzato: “Non l’hanno registrata al comune, all’anagrafe ma direttamente alla Camera di Commercio. Questa bambina nei primi venti minuti di vita ha fatturato quanto l’Amuchina nel 2020! Questa bambina è un marchio!“.

Poi il loro attacco è andato a sottolineare il fatto che abbiano lasciato il piccolo Leone per due giorni a casa da solo, dato che anche Fedez è rimasto nella stanza della clinica Mangiagalli insieme a Chiara e alla piccola Vittoria.

Amedeo così ha detto la sua suscitando ulteriori polemiche: “Non è stato bello il gesto di lasciare il figlio più grande Leo a casa. E’ stato due giorni a casa da solo. Mandate un influencer di cortesia che gli fa le storie in faccia al bambino mentre fa la cacca e la pipì no?”‘