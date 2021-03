Beautiful, anticipazioni puntata 30 marzo: uno strano risveglio

Beautiful, anticipazioni 30 marzo: mentre Hope si sfoga con Brooke, Liam si sveglia in una casa che non è la sua.

Liam ha lasciato lo chalet. Dopo la proposta di matrimonio andata a vuoto, il giovane Spencer ha capito che non può trascorrere la sua vita a rincorrere Hope. Se la ragazza ha deciso che fare da madre a Douglas e frequentare Thomas è più importante che cominciare la loro nuova vita con Beth, non può costringerla a cambiare idea. Hope dal canto suo è sconvolta e non riesce a credere che Liam voglia farle rinunciare alla custodia che ha così duramente conquistato. I due sono ormai giunti ad un punto di rottura.

Beautiful, anticipazioni 30 marzo: Thomas sente tutto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam si risveglierà a casa di Steffy. Il ragazzo ha chiesto ospitalità proprio all’ex moglie, che ormai da mesi è la sua maggiore confidente. Steffy ascolterà pazientemente la sua versione dei fatti, nonostante sapere che Liam ha chiesto la mano di Hope la faccia ancora stare male. Parallelamente Hope si sfogherà con sua madre, aggiornandola sugli avvenimenti delle ultime ore. Brooke rimprovererà la figlia per aver esitato e le ripeterà ancora una volta che deve tagliare i ponti con Thomas finché è ancora in tema. Per Brooke il figliastro è un virus pericoloso in seno alla famiglia.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Thomas, dopo essersi confrontato con Ridge, raggiungerà Hope ed origlierà la sua conversazione con la madre. Consapevole che la giovane Logan non cederà mai alle sue avance finché Liam sarà in circolazione, il Forrester ordinerà un piano per togliere il rivale di mezzo.