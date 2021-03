Carlotta Dell’Isola dopo il Grande Fratello: “Vorrei condurre un programma”

Intervista esclusiva a Carlotta Dell’isola, ecco qual è il sogno della concorrente del Grande fratello Vip, tutti i dettagli

Lei è Carlotta Dell’isola, una ragazza di Anzio che si è fatta conoscere dal pubblico italiano partecipando prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello vip. Innamorata di Nello e della vita, è pronta a scalare la vetta del successo. Il suo sogno nel cassetto? Diventare un personaggio pubblico, riuscirà con la sua simpatia e allegria a conquistare la televisione? Per il momento si racconta ai microfoni di Yeslife, ecco a voi Carlotta.

Temptation Island o grande fratello?

Ragazzi non sono paragonabili, sono due esperienze totalmente diverse: Temptation è coppia e Grande Fratello è se stessi.

Il ricordo più bello di Temptation

Le amicizie, io ho davvero costruito delle belle amicizie. Io ancora sento due tentatori, Alberto e Mario, e una delle mie migliori amiche oggi è Serena.

Il ricordo più brutto del Grande Fratello

Quando mi hanno eliminato, ragazzi come ci sono rimasta male, ci sono rimasta malissimo ve lo giuro.

Cosa ti ha fatto innamorare di Nello?

La simpatia, ragazzi Nello è davvero simpatico oltre ad essere bello.

Cosa non ti piace di Nello?

E’ disordinato

Te e Nello siete una coppia

Simpatica, ragazzi con noi non ci si annoia, questo è poco ma sicuro.

Donna alfa, beta o omega?

Alfa assolutamente, la donna deve avere gli attributi.

Dove vorresti sposarti?

A Bracciano, vi dico solo questo poi chi vivrà vedrà.

Alessia Marcuzzi o Alfonso Signorini?

Alessia perché dopo che l’ho conosciuto a Temptation abbiamo cominciato a sentirci e adesso la reputo un’amica.

Impulsiva o razionale?

Fifty fifty, non si può essere sempre istintivi nella vita e con gli anni sto imparando ad essere anche un po’ più razionale. Ma non sempre ci riesco e penso che si è visto.

Chi è stato per te il vincitore del GF?

Dayane

Come convinceresti il pubblico italiano a farti diventare una donna dello spettacolo?

Ho voglia di studiare, sono simpatica perché potete dirmi tutto tranne che sono antipatica, male non ci sto in tv, ho promesso che studierò per essere anche una donna preparata…che volete di più?

Tommaso Zorzi opinionista, ti piace in quel ruolo?

10 + ragazzi, a parte che io gliel’ho sempre detto che è un genio. E’ davvero un artista e per me è top in quelle vesti. Veramente top.

Partiresti domani per l’isola?

Tra un quarto d’ora, fatemi sapere dov’è l’imbarco.

Reality o talk show?

Non sputo nel piatto in cui ho mangiato, vengo dai reality quindi reality.

Cosa ti aspetti dal 2021?

Salute, matrimonio, magari anche un altro programma? Non voglio esagerare ma sognare non costa niente.

Progetti futuri?

Studio lavoro matrimonio e figli

Sogno nel cassetto?

Se uno deve sognare deve sognare in grande. Condurre un programma e poi appena si potrà inizierò a studiare recitazione. Mi piacerebbe recitare in qualche cinepanettone, sogno nel cassetto da sempre, e poi anche qualche fiction non è che farebbe proprio schifo anzi commedie e fiction adorerei.

BEATRICE MANOCCHIO