Dayane Mello su Yeslife: “Vi racconto il mio Grande Fratello Vip”

Dayane Mello, finalista dell’ultima fortunata edizione del Grande Fratello Vip, si rivela ai nostri microfoni fornendo ai lettori alcuni dettagli riguardo la sua esperienza nella Casa. Ci spiega inoltre quali sono i concorrenti con cui è rimasta in contatto, quali le sue considerazioni ora che si è conclusa l’esperienza e ci svela i suoi progetti futuri.

Ha partecipato a diversi reality show come l’Isola dei Famosi, Pechino Express e il Grande Fratello. Aldilà della popolarità che ha ottenuto, quale esperienza era più vicina alle sue corde?

Ho fatto diversi programmi e diverse esperienze, io amo mettermi in gioco e viaggiare all’avventura, quindi Pechino Express e Montebianco sfida verticale, forse erano i programmi che maggiormente si avvicinano al mio carattere.

Ogni programma che ho fatto però mi ha lasciato qualcosa ed era la cosa giusta da fare in quel preciso momento della mia vita.

All’interno della Casa si è contraddistinta durante tutto il percorso per avere una personalità forte e fuori dal comune. Quando si sentiva sola all’interno della casa qual era il suo metodo per affrontare la tristezza?

Ho affrontato tanti momenti tristi nella mia vita, e credo che sia importante avere la forza di reagire.

Io non mi fermo mai anche se la vita mi fa affrontare momenti difficili.

Quando mi sento sopraffatta preferisco stare un po’ da sola e meditare.

Chi è stato a deluderla di più e chi invece ha riscoperto positivamente fuori dalla Casa? E chi le sarebbe piaciuto conoscere meglio?

Non mi ritengo “delusa’’ dal alcuni rapporti, credo solo che a volte si possano fare scelte e prendere strade diverse.

Ho sicuramente stretto delle bellissime amicizie con Sonia, Samantha e Carlotta e sono persone che vedrò anche adesso fuori dalla casa.

Ha ricevuto un affetto smisurato dal pubblico durante tutta la permanenza all’interno della Casa mentre invece all’Isola dei Famosi è stata subito eliminata. Era diversa lei rispetto a oggi, oppure non aveva avuto tempo di farsi conoscere?

Al Grande Fratello mi sono fatta vedere per quella che sono, non ho mai finto e sono contenta che il pubblico abbia apprezzato. Sono vera, non fingo mai e non ho strategie. Forse all’Isola era troppo pesto.

Com’è stato riabituarsi alla realtà e com’è cambiata la sua vita rispetto a prima?

Una volta uscita ho dovuto riabituarmi a tutto e crearmi una nuova routine.

Sono molto contenta di stare anche con mia figlia adesso che posso, facciamo i compiti insieme, le preparo da mangiare, andiamo a fare passeggiate in mezzo alla natura, tutte cose che non ho potuto fare per mesi.