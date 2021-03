L’Eredità, la campionessa Valentina svela un retroscena privato: “Dov’è Flavio?”

A L’Eredità Flavio Insinna diverte il pubblico da casa rendendosi protagonista di un simpatico siparietto con la campionessa Valentina

“L’Eredità” di Flavio Insinna cambia i suoi campioni in questa nuove puntate dedicate alla solidarietà. I tanti telespettatori che si aspettavano di ritrovare in studio il mitico campione Massimo Cannoletta però sono rimasti delusi. Per questa settimana a sfidarsi infatti ci saranno Guglielmo, Gabriele, Eleonora, Adenia, Paolo, Fiorella e Valentina. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di un simpatico siparietto con il conduttore Flavio Insinna. All’inizio della sua partecipazione al programma infatti l’esuberante campionessa ha divertito il pubblico con una serie di battute scambiate con il padrone di casa. A dare ad entrambi il la è stata il saluto di Insinna alla figlia della concorrente Lara che ovviamente segue la sua simpatica mamma da casa.

A divertire è stato il ricordo del conduttore dell’originale soprannome che la piccola gli ha dato. Lara infatti chiama Insinna giocosamente “Zio Flavio“. Un dolce modo di riferirsi al conduttore che in effetti ha una sua spiegazione come ha precisato mamma Valentina. La campionessa ha infatti rivelato che ogni sera, all’ora in cui va in onda il programma si verifica sempre una scena che è decisamente esilarante e quasi commuove per la sua dolcezza.

Il siparietto fra Flavio Insinna e la campionessa Valentina A L’Eredità

I bambini, si sa, hanno la capacità nella loro semplicità di esprimere una grande dolcezza e di attirarsi le simpatie degli adulti anche solo con una battuta. Valentina ha raccontato infatti che ogni sera, all’ora in cui inizia “L’Eredità” che coincide per lei con quella della cena, non può evitare di divertirsi con la sua bambina. A quanto pare infatti la piccola Lara è solita irrompere in cucina per andare alla ricerca di “zio Flavio“. Insinna ormai, grazie alla sua capacità di entrare nelle case degli italiani, viene da tanti considerato praticamente uno di famiglia. È proprio quello che accade in casa dell’esuberante campionessa che si presta al simpatico siparietto con la figlia.

Iniziando il programma all’ora di cena la dolce Lara sembra aspettare che arrivi suo “zio Flavio” per sedersi a tavola e cenare. Un invito che Insinna, da buona forchetta quale si è sempre dichiarato, accetterebbe davvero volentieri. Il suo amore per i piaceri della tavola infatti sono da sempre noti e il conduttore non perde mai l’occasione di ribadire anche nel corso della trasmissione. Anche in questa puntata alle prese con le domande rivolte ad una delle ex glorie del programma non si è di certo smentito. Insinna infatti, al di là delle risposte esatte fornitegli dalla produzione per mandare chiaramene avanti il programma, ha dimostrato una grande conoscenza dei diversi condimenti adatti ad essere abbinati alla pasta. Intanto la piccola Lara può accontentarsi di divertirsi con zio Flavio guardandolo dalla tv e magari provando a dare le risposte esatte così come fa mamma Valentina. A differenza delle sue passate partecipazioni però a spingere la campionessa ha ben altre motivazioni. Insieme agli altri protagonisti delle passate puntate infatti lo scopo è quello di poter fare beneficenza.

Peccato però che mamma Valentina per questa puntata non potrà raggiungere l’importante obiettivo. Nel corso infatti dello scontro con l’altra ex campionessa Eleonora è stata purtroppo eliminata. L’appuntamento è quindi per la prossima puntata.