Tutti i dettagli sulla vita e sulla carriera dell’attrice Francesca Lodo, quest’anno naufraga de “L’isola Dei Famosi”.

La showgirl ed attrice trentottenne di origini cagliaritane, Francesca Lodo, è parte integrante della schiera di naufraghi selezionati per partecipare a questa nuova edizione de “L’Isola Dei Famosi“. Il 1999 è l’anno di esordio alla carriera di Francesca che, dopo aver tentato il concorso di “Miss Mondo” in qualità di modella, si aggiudicherà il primo posto per “Bellissima D’Italia”. Gli anni 2000 per lei saranno un vero trionfo, partecipando al fianco di Gerry Scotti nel ruolo di letterina alla celebre trasmissione di “Passaparola”.

Francesca Lodo chi è: carriera, biografia, anni e fidanzato del vip dell’ “Isola Dei Famosi”

L’ex letterina però ha già preso parte ad altri reality in passato, ad esempio con la sua avventura all’interno de “La Fattoria” datata nel lontano 2005. In seguito alle apparizioni sul piccolo schermo Francesca si dedicherà anche al cinema, ricoprendo un ruolo nella pellicola “Olé” realizzata dal regista Carlo Vanzina.

Poi passerà alla conduzione di una rubrica del Tg4 dedicata principalmente al mondo dello spettacolo: “Sipario”. E, nonostante il suo temporaneo coinvolgimento nella scomoda vicenda mediatica di “Vallettopoli”, la soubrette riuscì ad uscirne e a riprendere presto in mano la sua carriera.

Nel tempo libero ama coltivare la sua passione per il canto, definendosi a livello caratteriale come una persona molto tenace e combattiva.

Per concludere gli affari di cuore non mancano per Francesca, che negli ultimi anni ha avuto molti flirt con alcuni calciatori, tra cui Stefano Mauri. Sebbene adesso sia pronta a sbarcare sull’isola da single nulla vieta che non ci possano essere per lei degli altri amori in vista.