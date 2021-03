Roberto Ciufoli è tra i naufraghi dell’edizione 2021 dell'”Isola dei Famosi”. Attore, comico e doppiatore è anche appassionato di sport. Scopriamo più da vicino la sua biografia.

Tra i naufraghi della nuova edizione dell’ Isola dei Famosi spicca Roberto Ciufolo. Il noto attore e comico ha preso parte al format portando una ventata di positività. Nato a Roma nel 1960, ha alle spalle una lunga carriera.

61 anni, Ciufolo ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1981. Proprio in quell’anno è tra i creatori dell’“Allegra Brigata”. Di seguito ha preso parte del gruppo comico “La Premiata Ditta”. Con il quartetto diventerà noto in televisione.

Di seguito prende parte a svariati programmi e in film. Ha recitato in pellicole come “Notte prima degli esami-oggi” e in fiction come “Distretto di Polizia”. Inoltre ha ricoperto anche il ruolo di doppiatore in vari film. Tra questi ha doppiato il personaggio di Gollum nella saga del “Signore degli anelli”. Inoltre è anche regista teatrale.

Roberto Ciufoli: tra reality e infortuni

L’esperienza in un reality non è una novità per l’attore. Nel 2015 ha preso parte a “La Talpa” e poi al format “Si può fare”. E’ proprio durante il programma di Carlo Conti che Ciufolo si lesionò un tendine.

Anche all’“Isola dei Famosi” è stato vittima di un incidente. Durante una sfida fisica si è lesionato una spalla. Si trattava della prima prova di immunità. Immediato l’intervento dei medici che hanno medicato l’attore sottoponendolo a controlli. La prima notte per Ciufolo è stata trascorsa nell’area medica.

Oltre alla recitazione, tra le sue passioni emerge anche quella per lo sport. Per quanto riguarda la sfera sentimentale è legato a Theodora Bugel con cui ha dato alla luce il figlio Romeo. E’ padre anche di Jacopo, nato da una precedente relazione.