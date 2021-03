Paul Gascoigne è tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ex calciatore e allenatore inglese ha alle spalle una carriera dai tanti successi.

L’edizione 2021 de “L’Isola dei Famosi” sta catturando l’attenzione dei media inglesi. In particolare è la figura di Paul Gascoigne a essere molto seguita dai tabloid britannici. Il naufrago è infatti un ex calciatore ed allenatore inglese.

53 anni, Gascoigne fin da quando era bambino giocava a calcio. Il suo esordio giovanile avvenne nel Newcastle United. E’ proprio qui che gli viene riconosciuto l’appellativo di “Gazza”. Un soprannome scelto per le sue abilità di dribbling. Un talento distintosi negli anni in svariate squadre del Regno Unito. E non solo. Per tre stagioni, dal ’92 al ’95, ha fatto parte anche della Lazio.

Il campione è considerato tra i giocatori più promettenti della sua epoca. Nel corso degli anni ha collezionato ben sette trofei. Tuttavia una serie di infortuni hanno segnato la sua carriera terminata nel 2004. Oltre per il calcio è noto anche per il suo temperamento eccentrico.

Paul Gascoigne all’Isola: pesante infortunio

Dopo il ritiro dalle scene del calcio, Paul Gascoigne è stato più volte al centro della cronica per i suoi eccessi. In particolare ha avuto problemi di alcolismo e sostanze stupefacenti. Questi lo accompagnarono anche nel passato minando la sua carriera.

Per quanto riguarda la vita sentimentale Paul è stato sposato con Sherly con cui ha avuto tre figli. Due di loro sono stati adottati. L’ex calciatore ha rivelato di aver superato le pesanti dipendenze ma di essere incorso nell’ossessione per i social. Proprio per uscirne i suoi account non sono stati più aggiornati da tempo.

Con la partecipazione all’Isola dei Famosi Gascoigne ha deciso di mettersi alla prova. Tuttavia nella puntata di giovedì scorso è stato protagonista di una prova fisica in cui si è fatto male. Se sulle prime si è mostrato agile poi alla fine ha riportato un danno alla spalla. Ilary Blasi è stata subito rassicurata sulle sue condizioni apparentemente non gravi.

Ma di seguito la situazione sembrerebbe essere peggiorata tanto che, secondo alcune indiscrezioni, dovrà ritirarsi dal reality. Durante la puntata di stasera sarà rivelato lo sviluppo della situazione e l’eventuale abbandono da parte di Paul.