Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 marzo: il tema di Serena

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 marzo: Irene è gelosa di Maria. Tra Fiorenza ed Adelaide è guerra aperta.

Da quando Fiorenza Gramini ha scoperto del bacio tra Marta e Dante, il segreto della giovane Guarnieri è in pericolo. Vittorio non sa ancora niente del tradimento della moglie (che a sua volta ha tradito con la cognata Beatrice) ed, ignaro di tutto, progetta affari proprio con il Romagnoli. Adelaide invece sa tutto e cerca un modo per coprire la nipote. Nel frattempo Gabriella ha avuto un’idea per condividere con le colleghe il successo della sua nuova linea: un’intervista al Paradiso in compagnia di Maria. Peccato che non a tutti la cosa sembri andare a genio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 marzo: Fiorenza sa tutto

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che le Veneri del Paradiso offriranno il loro supporto a Maria, particolarmente agitata all’idea di comparire nell’intervista. Solo Irene resterà in disparte, colta come sempre da un irrefrenabile moto di gelosia.

Anche Salvatore e Giuseppe Amato saranno ai ferri corti. Giuseppe pretende infatti dal figlio un prestito che lui non vuole concedergli (o almeno non senza sapere in cosa investirà questi soldi).

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Beatrice si commuoverà nel leggere un tema di Serena. In tutta la sua innocenza, la bambina indicherà Vittorio come figura paterna di riferimento.

Tra Adelaide e Fiorenza inizierà infine una serratissima e silenziosa lotta. Dopo che Adelaide l’avrà ridicolizzata davanti a tutti, Fiorenza le rivelerà di essere a conoscenza proprio di quel segreto che la Contessa sta gelosamente custodendo.