Scrive per scherzo: “Sei viva?” alla figlia, poi la trova morta nel letto

Non vedendo la figlia alzarsi, le scrive per scherzo “Sei viva?”. Ma lei non risponde, e la madre la trova morta a letto. Il dramma di Maria e Genina

Una frase banale, ma che adesso suona come un sinistro presentimento. Quel “Sei viva?”, Maria non potrà mai dimenticarlo: è l’ultimo messaggio che ha scritto alla figlia Genina, prima di scoprirne il tragico destino.

In questi giorni i tabloid britannici hanno divulgato la storia di Genina Monaghan, 22enne inglese, ma la sua morte risale al giugno scorso. La ragazza aveva preso un giorno di ferie per andare al concerto della band My Chemical Romance. Ma quando lo show era stato rimandato a causa della pandemia, aveva deciso di passare la giornata libera in casa.

La madre Maria all’inizio non si era preoccupata di non vederla uscire dalla sua stanza. Non aveva insistito per farla alzare, credendo che la giovane fosse di malumore per via della cancellazione dell’evento e che volesse riposare. Ma le ore passavano e Genina era ancora a letto. Così nel pomeriggio la madre ha deciso di scherzare e le ha scritto un messaggio: “Sei viva?”.

Quando però non ha ricevuto risposta, Maria si è preoccupata ed è entrata nella camera della figlia, facendo una tragica scoperta: Genina era ancora distesa a letto e non dava segni di vita. Sotto shock, la donna è riuscita a chiamare i soccorsi, ma al loro arrivo i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso della ragazza.

La morte di Genina nascondeva un doloroso segreto: secondo l’autopsia infatti, la causa del suo decesso sarebbe un’overdose accidentale di Propranololo, un farmaco betabloccante, comunemente usato contro l’ipertensione.