Chi è Beppe Braida? Scopriamo insieme alcune curiosità sul naufrago concorrente dell’isola dei famosi, ecco qualche dettaglio

All’Isola dei famosi strappa un sorriso a tutti con le sue battute e la sua verve che da sempre lo contraddistingue. Stiamo parlando di Beppe Braida, uno dei naufraghi del programma condotto da Ilary Blasi, in onda lunedì e giovedì su canale 5. “Faccio un salto alle Honduras…poi torno…spero mi date una mano voi?”. Così qualche tempo fa sui social ha annunciato la sua partecipazione al reality. Riuscirà a farsi valere? Ancora è presto per sbilanciarsi, per il momento non ci resta che scoprire qualche curiosità e dettaglio della sua vita pubblica e privata.

LEGGI ANCHE>>>Brando Giorgi chi è: carriera, biografia, anni e del vip dell’ “Isola dei famosi”

Beppe Braida: chi è il vip dell’Isola dei famosi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Braida (@beppebraida)

LEGGI ANCHE>>>Vera Gemma chi è: carriera, biografia, anni e fidanzato del vip dell’ “Isola Dei Famosi”

Classe 1963, cinquantotto anni ancora da compiere, di origine torinese, Beppe Braida è un comico, cabarettista e conduttore televisivo. Si è fatto conoscere dal pubblico italiano già dal 1989 e poi nel 1991 quando ha partecipato al Festival di Sanscemo insieme al suo gruppo chiamato I bigatto. La svolta per il comico è avvenuta con Zelig e Seven Show, dopo quelle esperienze i telespettatori hanno capito la vera essenza del personaggio. Molto attivo sui social, è seguito da più di diciassette mila follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata ma niente di personale. Infatti è un uomo molto riservato e sulla sua vita privata sappiamo poco e niente. E’ molto legato alla sua famiglia, ma non è mai apparso in rete con i suoi cari. Preferisce mantenere le distanze tra il pubblico e il personale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Braida (@beppebraida)

Per il momento il web lo adora e gli appassionati dell’Isola sono molto legati a lui, riuscirà ad arrivare fino alla fine? Non ci resta che seguire il programma per scoprire tutte le evoluzioni.