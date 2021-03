Chi è Brando Giorgi? Il naufrago dell’Isola dei famosi è pronto a riprendersi il posto nelle Honduras, si trova infatti nel Parasite

Brando Giorgi continua la sua avventura all’Isola dei famosi, accettando di rimanere alla Parasite Island. L’attore a quanto pare non è piaciuto al pubblico italiano e sarà molto difficile rientrare in gioco. Il naufrago riuscirà a conquistare la fiducia dei telespettatori del programma condotto da Ilary Blasi, in onda lunedì e giovedì su canale 5? Nell’attesa scopriamo qualche curiosità e dettaglio sulla vita privata e pubblica del concorrente.

Brando Giorgi: chi è il vip dell’Isola dei famosi?

Classe 1966, Brando Giorgi è nato a Roma ed è un attore ed ex modello. E’ molto noto per aver interpretato numerosi ruoli in film al cinema e fiction televisive. La recitazione è da sempre la sua più grande passione tanto che nel 1992 inizia una scuola di arte drammatica. Cattive ragazze è stato il suo esordio e poi Abbronzatissimi 2- un anno dopo. Il calcio balilla e tanto altro ancora. Il pubblico femminile lo ha adorato nella soap opera Vivere su canale 5 e Incantesimo su Rai1 e poi successivamente Caterina e le sue figlie e Sangue caldo.

Non è molto attivo sui social tanto che non ha neanche un seguito di tante persone, preferisce godersi la sua famiglia: sua moglie Daniela Battizzocco e i due bambini, Camilla e Nicolò. Prima di sposarsi ha avuto una lunga relazione con la cantante Mietta. Per il momento l’attore ha solo un obiettivo: rientrare sull’Isola e arrivare dritto alla meta. Ci riuscirà?