Laura D’Amore svela il suo mondo, i fans sono ammaliati – FOTO

Laura D’Amore svela il suo mondo, i fans rimangono ammalianti davanti a cotanto splendore. Boom di commenti.

Laura D’Amore, l’hostess più bella d’Italia, tramite il suo profilo Instagram seguito da ben 775 mila followers, condivide alcuni momenti salienti della sua vita quotidiana. Dal momento della spesa ai singoli trattamenti a cui si sottopone per preservarne la bellezza. L’ultimo post ha messo tutti d’accordo, le foto convincono e in effetti basta poco per capirne il motivo.

La D’Amore infatti coinvolge i fans chiedendo un parere su quale sia la loro foto preferita tra le tre presentate. Trattasi di scatti cittadini nella sua amata Catania, più volte nominata essere la sua città di adozione. Il mio mondo a quadri❤️ scrive la bionda influencer che indossa per l’occasione un completo che ci proietta subito alla primavera.

Shorts e blazer morbido con lo stesso tema a quadri: sfondo bianco e quadretti neri ripresi in tutta la mise. Per spezzare in maniera soft, ha abbinato una canotta basic nera con bretelle sottili e scollatura che non passa assolutamente inosservata. Non c’è una foto preferita, i fans le gradiscono tutte a prescindere dalla posa e dall’espressione del viso. Sempre bellissima.

Laura D’Amore, bikini nostalgico: incantevole

Dal tenore diverso sicuramente la foto che Laura ha pubblicato nella giornata di ieri. Un momento nostalgico molto gradito dai followers: l’hostess infatti indossa un bikini, un modello triangolino per l’esattezza che lascia intravedere la pelle baciata dal sole. Scrive Time to relax❤️.

I commenti – come facilmente intuibile – non sono tardati ad arrivare, in tanti ad augurarle buon relax. Un’occasione altresì per apprezzarne la visione.

Buona domenica e prendi tanto bel sole tesoro!! 😍 che bello che sta tornando la bella stagione 💙💙💙 le scrive una follower e Laura non rimane impassibile a questa gentilezza, tanto da ringraziarla calorosamente.