Barbara D’Urso, chiuso il live: la reazione del suo staff è esagerata VIDEO

Barbara D’Urso, chiuso il live: la reazione del suo staff è esagerata. La conduttrice ha terminato la conduzione di Live Non è la D’Urso che tornerà probabilmente dopo l’estate

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle conduttrici più amate del mondo della televisione. Ha conquistato tutti nel corso degli anni, ma è nel 2000 che il suo successo ha raggiunto un punto di non ritorno. Da allora è diventata un vero e proprio fenomeno, e negli ultimi anni questo successo è stato premiato con la conduzione di molteplici programmi anche nuovi, come nel caso di Live Non è la D’Urso, un programma serale che porta il suo nome.

Barbara D’Urso finisce Live Non è la D’Urso: la reazione del suo staff

Visualizza questo post su Instagram

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di una possibile chiusura del programma, ma lei ha chiarito che sì, ci sarà, ma sarà soltanto una pausa momentanea e che ritornerà dopo l’estate. Per il momento Domenica Live, che va in onda il pomeriggio, verrà prolungato per cinque ore proprio come l’anno scorso. Intanto Live Non è la D’Urso si ferma, domenica abbiamo visto l’ultima puntata e appena spente le luci dei riflettori Barbara ha ricevuto una bella sorpresa dal suo staff che la segue da tanti anni.

Tutti infatti l’hanno sorpresa facendola emozionare con un applauso lunghissimo: un momento bellissimo che senza dubbio ricorderà per sempre.