Denise Pipitone, dalla Russia le FOTO della Ragazza: la somiglianza incredibile con la madre. Dopo 17 anni, potrebbe esserci una pista davvero molto interessante

scusate la qualità perché ho ripreso lo schermo con il telefono ma ecco la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone #chilhavisto pic.twitter.com/3O1ghdUa3C — arianna (@fetfruners) March 30, 2021

Denise Pipitone è scomparsa diciassette anni fa quando aveva soltanto 4 anni. Un minuto prima era lì, pronta per mettersi a tavola insieme alla sua famiglia per pranzo, quello dopo era uscita fuori per giocare con il suo cuginetto. Una svolta girato l’angolo per inseguire l’altro bambino, le sue tracce si sono totalmente perse nel nulla. Un evento che ha devastato la sua famiglia, che per tanti anni ha continuato a cercarla e non ha mai perso la speranza. In particolar modo mamma Piera Maggio, ha sempre sognato di poter riabbracciare la sua bambina e nelle ultime ore qualcosa ha cominciato a muoversi dopo tanto tempo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Denise Pipitone, la storia della bambina scomparsa nel nulla 15 anni fa

Denise Pipitone è stata ritrovata? Le foto dalla Russia

Forse hanno trovato Denise Pipitone, ho i brividi solo a scriverlo.

Una ragazza è andata in una tv russa raccontando di essere stata rapita, di non sapere chi sia sua madre e una telespettatrice ha segnalato tutto alla redazione di #chilhavisto .

La somiglianza c'è, speriamo bene pic.twitter.com/rTJ7hP2Wz9 — Sasy🎈 (@robynspower) March 30, 2021

All’improvviso, in Russia, una ragazza ha partecipato ad un programma dove ha deciso di fare un appello per cercare i suoi genitori. Ha raccontato di essere stata rapita quando era piccola e di non avere alcun ricordo di allora, che è stata abbandonata e poi è finita in un orfanotrofio perché non aveva documenti con sé. Sono cinque anni che la ragazza ha deciso di mettersi in cammino e di cercare la sua famiglia, e il suo appello è arrivato dalla Russia allarmando improvvisamente tutta Italia che da moltissimi anni spera in sue notizie.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Denise Pipitone è viva? Una ragazza cerca la madre in tv VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non so voi ma io vedo molta somiglianza anche con il padre Pietro Pulizzi e Denise Pipitone (?) pic.twitter.com/Kt7CUwC4n3 — She comments…. (@shecomments) March 30, 2021

Domani, 31 marzo 2021, a Chi L’Ha Visto si parlerà di quello che sta succedendo nelle ultime ore e vedremo quello che succederà. In questi anni mamma Piera ne ha passate tantissime e la stessa conduttrice ha invitato i telespettatori a rimanere con i piedi per terra e a non farsi troppe illusioni per il momento.