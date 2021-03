L’Eredità, la domanda della professoressa per Flavio Insinna: “O’ famo strano”

Flavio Insinna, padrone di casa de “L’Eredità” è riuscito nel corso della trasmissione a lasciare a bocca aperta i campioni in gara

Flavio Insinna non smette mai di sorprendere e divertire con le sue uscite nel corso della trasmissione. Questa volta a provocare il padrone di casa de “l’Eredità” è stata una domanda davvero particolare. Flavio Insinna non perde occasione per ricordare quanto sia una buona forchetta ma questa volta a stuzzicare la sua fantasia è stato ben altro. Una delle sensuali professoresse infatti ha posto ai concorrenti una domanda che faceva riferimento ad un’espressione ormai famosissima. Dire “O’ famo strano” infatti riesce a rievocare nella mente di tutti gli italiani un celebre film di Carlo Verdone. Con questa frase nella pellicola “Viaggi di Nozze” una giovanissima Claudia Gerini, nei panni di Jessica, cercava di stuzzicare gli appetiti sessuali del suo novello sposo Ivano interpretato proprio dal regista romano. La domanda della professoressa non riguardava il noto film ma qualcosa di accendere ben altre voglie e che è stato ideato da un barista pugliese.

La professoressa e il suo “O’ famo strano” a “L’Eredità”

Con non poca curiosità sia dei campioni in studio che degli stessi componenti del mitico cast de “L’Eredità” la professoressa di Flavio Insinna ha spiegato a cosa si è voluta riferire con la domanda su “O’ famo strano“. Nessuna proposta al limite del consentito che faccia prendere alla trasmissione una piega decisamente insolita. Grazie all’ultima puntata dell’amato quiz show i partecipanti, nonché il pubblico da casa, ha potuto raccogliere una nuova informazione. A quanto pare infatti un barista pugliese ha pensato bene di inventarsi un cocktail a cui ha dato il nome di “O’ famo strano“, chiaramente in omaggio alla coppia formata da Jessica e Ivano in “Viaggi di nozze” del regista Carlo Verdone. Il barista della splendida località di Polignano a Mare, la città che ha dato i natali al cantante Domenico Modugno, ha usato la sua creatività per dare vita ad un cocktail davvero insolito. Si tratta infatti un drink nel cui bicchiere è caduto un tarallo. Non si deve però immaginare che ci sia uno squisito tarallino immerso nel bicchiere.

Il barista geniale ha infatti pensato bene di far attaccare il tarallo sbriciolato sul bordo del bicchiere riuscendo ad esaltare anche il colore del suo contenuto. Per il resto il cocktail è composto da Ocho blanco, Mezcal peloton de la muerte, liquore Hysteria e lime. Lo scopo del barista, come ha spiegato lo stesso Flavio Insinna, è stato quello di riuscire ad offrire un prodotto tipico pugliese facendolo conoscere attraverso l’insolito idea di farla bere in un cocktail.