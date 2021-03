Federica Nargi, il vestitino rosa esalta il suo fisico: che capolavoro – FOTO

Federica Nargi ha pubblicato un nuovo scatto incredibile sui social network: il vestitino rosa esalta il suo fisico meraviglioso.

Federica Nargi, grazie alla sua bellezza indescrivibile, ha conquistato una popolarità incredibile. La classe 1990, infatti, dopo aver vinto il titolo di ‘Miss Roma’ partecipò -classificandosi all’undicesimo posto- a ‘Miss Italia’. La svolta arrivò nel 2008: la romana diventò, in coppia con Costanza Caracciolo, la velina mora di ‘Striscia la Notizia’. La 30enne, oggi, vanta un grandissimo successo anche sui social network: il suo profilo Instagram vanta ben 3,8 milioni di followers.

La Nargi riesce ogni volta a far sognare i suoi tantissimi seguaci postando stories da cardiopalma e fotografie strepitose. L’ultimo scatto apparso sul suo account è decisamente spettacolare. La modella e showgirl ha realizzato uno shooting tra le vie di Napoli e ha deciso di regalare un’anteprima a chi la segue condividendo una super foto.

Federica Nargi incantevole, il vestitino rosa esalta il suo fisico

Federica non smette mai di stupire e continua a far impazzire tutti con le sue fotografie disarmanti. La nativa di Roma, poco fa, ha deciso di fare un regalo ai suoi followers pubblicando una fotografia risalente allo shooting realizzato nella celebre città di Napoli. La 30enne, già in passato testimonial per brand di caratura mondiale, indossa un abito della collezione 2021 di un noto marchio italiano.

Il vestitino rosa è davvero molto bello e mette ancora più in risalto la bellezza della romana. Lineamenti perfetti, viso luminoso, labbra irresistibili: tutte queste cose non bastano per descrivere l’immagine. L’outfit mette in risalto il suo fisico esagerato, in particolare le sue meravigliose gambe che sono decisamente scoperte. La classe 1990 è semplicemente un capolavoro.

Federica, qualche giorno fa, illuminò la scena condividendo online una fotografia mostruosa in cui indossava soltanto l’intimo. Il suo corpo, le sue gambe e le sue curve meritano tantissimi applausi e -ovviamente- tantissimi likes.