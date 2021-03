Diversi ragazzi di un distretto di Nantes si sono arrampicati per salvare una coppia e il loro bimbo di 6 mesi tra le fiamme.

Un salvataggio spontaneo ed eroico quello della scorsa domenica (28 marzo), quando dozzine di giovani sono riusciti a salvare una coppia e il loro bimbo di 6 mesi tra le fiamme. L’incendio è scoppiato nel comune di Nantes, nel dipartimento francese della Loira Atlantica. Secondo quanto riportano i media locali, la deflagrazione è divampata al terzo piano di un edificio situato nel quartiere Doulon-Bottière nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle 14:00. A seguire il video.

I giovani hanno scalato la facciata del palazzo

Stando a quanto riferisce Ouest-France, allertati dalle grida della famiglia in difficoltà, una trentina di giovani si sono radunati davanti all’appartamento in fiamme. Mentre alcuni erano impegnati ad arrampicarsi, altri hanno posizionato a terra dei materassi accanto all’edificio in modo da attutire la caduta del piccolo. “Abbiamo capito che c’era un incendio e che c’erano delle persone in serio pericolo.” – ha detto un 25enne tra i giovani eroi- “così siamo andati senza pensarci. […] Dovevi vederlo! Alla finestra del terzo piano i genitori tenevano in braccio il bambino per proteggerlo dal fumo.“

Per salvare i genitori, invece, i ragazzi si sono poi arrampicati sulla facciata del palazzo formando una vera catena umana, come testimonia il video ampiamente diffuso sui vari social networks. Il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso pediatrico: sta bene e non è in pericolo di vita. I genitori sono stati trasferiti in ospedale: anche loro sono stati curati e presentavano solo lievi ferite. “Un’impresa rischiosa è vero: ma quello che abbiamo fatto è normale.” – ha precisato uno degli arrampicatori – “Il nostro quartiere è una famiglia, siamo tutti uniti: è normale.“

In totale, circa sessanta vigili del fuoco sono stati inviati sul posto per domare l’incendio.

Fonte Ouest-France