La Colombari è bellissima in una foto su Instagram con una camicetta pitonata aperta sul seno, lo sguardo è intenso

Martina Colombari è stupenda su Instagram in una foto in cui appare con la camicetta aperta sul seno. Lo sguardo fisso in fotocamera è magnifico e intenso. Sul suo profilo Instagram la bella Colombari condivide foto in cui appare sempre in splendida forma e stupenda. Appare sempre gioiosa e sorridente la Colombari, che sia in un campo di fiori oppure mentre si allena indossa sempre il suo sorriso migliore per affrontare la giornata.

Martina Colombari ha da poco festeggiato 25 anni di amore con suo marito

La Colombari e il marito Billy Costacurta hanno fatto 25 anni di matrimonio e si amano ancora come prima. Insieme sono bellissimi e innamorati sempre di più, nonostante gli anni passino loro sono sempre al fianco l’uno dell’altro. Gli alti e bassi ci sono non lo negano, ma hanno sempre trovato il punto d’incontro. Purtroppo grandi festeggiamenti non si sono potuti fare a causa della pandemia. Ma la Colombari ha mostrato un mazzo di rose rosse bellissimo e ha condiviso la loro foto da giovanissimi. Ha scritto poi “25 anni insieme, auguri amore mio”.

Il loro matrimonio si è tenuto nel 2004 a giugno, ma loro festeggiamo il loro primo bacio caduto il 19 marzo di 25 anni fa. Lui calciatore e lei Miss Italia, il cliché di ripete sempre ma infondo i due mondi sono e saranno sempre collegati. Insieme sono una favola, belli e sportivi. Non nega che le difficoltà ci sono state e non poche. Dopo i primi 7 anni i due hanno anche affrontato una crisi importante, in cui lei lo avrebbe anche tradito. Tutto però è stato poi perdonato e a coronare il loro sogno d’amore è nato il figlio Achille che ha 17 anni.

La loro vita insieme va a gonfie vele, hanno un loro equilibrio che come ha spiegato lei deriva dall’essere diversi caratterialmente. Lei infatti è molto energica e solare sempre, mentre lui è più tranquillo e riposato per così dire. Infatti tante volte è lui a frenarla quando parte per la tangente. Però è giusto avere un equilibro così, il contrasto fa si che la coppia sia completa.