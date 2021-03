Andrea Delogu e Francesco Montanari rottura definitiva? Intanto lui annuncia un nuovo progetto

Francesco Montanari ha annunciato sui social l’inizio di una nuova avventura per lui, i fan ovviamente non stanno più nella pelle

Sembrava una storia idilliaca quella tra Andrea Delogu e Francesco Montanari, cinque anni di matrimonio e una gioia incommensurabile mostrata ai fan che li seguivano con trepidazione sui social. Qualche mese fa sono trapelate le prime avvisaglie, mai però confermate ufficialmente dai due diretti interessati, di una profonda crisi tra i due. Sempre sui social abbiamo visto traslochi, sono scomparse foto e video insieme come anche i sorrisi nei volti sia di Andrea che di Francesco.

Probabilmente complice della rottura sia il primo lockdown che ha messo a dura prova la coppia, ma anche la gelosia di lei nei confronti del marito attore che non ha mai smentito di ricevere molte avances da parte delle sue ammiratrici. Se i due non si mostrano più assieme, continuano però la loro attività lavorativa e annunciano grandi progetti che li riguardano.

Francesco Montanari, “Cominciato il doppiaggio. Stay Tuned”

Per Andrea Delogu partito il “quarto appuntamento di ‘Fai Grandi Cose’ con il Master Trainer Alberto e Gianluca Gazzoli. In questa puntata parliamo del tema dell’accessibilità, con un’attenzione ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, i DSA (😎)”. Scrive la conduttrice nella sua pagina Instagram per annunciare il nuovo progetto lanciato ieri.

Il (ex?) marito invece ha condiviso nelle scorse ore un’anteprima che ha fatto gioire moltissimi fan de “Il Cacciatore 3”. Montanari scrive infatti “Cominciato il doppiaggio. Stay Tuned” seduto all’interno di una cabina di registrazione con le cuffie alle orecchie.

Si tratta infatti di una delle sue fiction di maggiore successo dove interpreta il magistrato Saverio Barone che nel 2018 lo ha portato addirittura a vincere il premio come migliore interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes Internation Serie Festival. Non ci resta che “restare connessi” per scoprire le prossime novità che riguardano i due.