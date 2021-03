La bella influencer Natalia Paragoni appare bellissima in una mise da casa, riesce ad essere sensuale anche sul divano con la tazza di tè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia Paragoni è bellissima e sensuale sul divano con un maglione caldo indosso e le calze nere trasparenti. Sorseggia del tè caldo e legge un libro, un pomeriggio all’insegna del relax. Il suo fidanzato, Andrea Zelletta commenta la foto scrivendo:”Amore lo sai che ho un debole”. A cosa si riferisce di preciso però non è chiaro, forse alle calze della Paragoni che sono sexy.

Natalia Paragoni e l’uscita del suo libro “La vita secondo Naty”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scritto un libro sulla sua vita e lo ha intitolato proprio “La vita secondo Naty”. Dal 6 aprile darà dunque disponibile il libro della Paragoni nelle librerie, in uscita con Mondadori Electa. La versione online della vendita del libro con incluso un bundle di smashbox è andata sold out in pochissimo tempo. La bella influencer ha infatti ricevuto 11.000 swipe up alla story del libro in meno di 15 ore. I fan della giovane sono tantissimi. Nel suo libro affronta le sue fragilità, spogliata da ogni fragilità. Racconta i suoi sogni per il futuro ma anche le sue paure.

Racconta la parte più vera e nascosta di sè, quella che sui social non appare. Un viaggio intimo dunque nella personalità e nella vita di Natalia Paragoni. Per l’influnecer è il primo libro, e di recente questa appare come una vera e propria moda per questa categoria di personaggi. Infatti l’ha preceduta Giulia De Lellis, che qualche anno fa ha pubblicato il suo libro “Le corna stanno bene su tutto”. Dove aveva affrontato appunto il tema del tradimento subito dall’ex fidanzato Andrea Damante. Anche loro due si erano conosciuti a Uomini e Donne, proprio come la Paragoni e Zelletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Oltre a loro due, c’è anche Taylor Mega che è uscita con il suo libro poco tempo fa. Insomma ormai per le influencer è una moda. Raccontare se stesse e i loro punti di vista inediti in un manoscritto. Per ispirare altre giovani donne con le loro storie, a volte tormentate e a volte bellissime.